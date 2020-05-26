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Kürekli saldırıya uğrayan komiser konuştu

Afyonkarahisar'da akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kürekli saldırısına uğrayan Komiser Seydi Emirhan, karşısındaki kişinin bilinçli olmadığını fark ettiğini ve silah kullanmadığını söyledi.
 26 Mayıs 2020 12:19
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Kürekli saldırıya uğrayan komiser konuştu

Afyonkarahisar'ın Sahipata Mahallesi Kocatepe Polis Merkezi yakınlarında, 24 Mayıs Pazar günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen O.P. rahatsızlanınca ailesi, hastaneye götürmek istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese ambulans gönderildi ancak O.P., sağlık görevlileriyle ailesine direnip ambulansa taş attı. Camı kırılan ambulanstaki sağlık personeli yaralandı.

Bunun üzerine bölgeye polis desteği istendi. Yakındaki Kocatepe Polis Merkezi'nden Karakol Amiri komiser Seydi Emirhan ve beraberindeki ekip, hızla gelerek, O.P.'yi sakinleştirip, ambulansa bindirmeye çalıştı. O.P., eline geçirdiği kürekle de polis ekiplerine küfredip, hakaretlerde bulunarak, direndi. Konuşarak ikna edilmeye çalışılan O.P., elindeki küreği Karakol Amiri Seydi Emirhan'ın başı ile ayağına vurdu ardından da kaçarak uzaklaştı. Yaralı Seydi Emirhan ve sağlık çalışanı, başka ambulansla hastaneye götürüldü. Kaçan O.P. kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. O.P.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Sol kulağının arka kısmından ve sol bacağından yaralanan komiser Seydi Emirhan, tedavisinin ardından 5 gün istirahat etmesi için evine gönderildi. Emirhan, yaşananları ve olay anındaki tutumunun nedenini DHA muhabirine anlattı. Seydi Emirhan, "Şahsın ailesi tedavi için hastaneye götürülmesi için yardım talebinde bulunmuş ve evine ambulans gönderilmiş. Şahıs ambulansın camını kırarak kaçmış. Tarafımıza bu bilgi ulaşınca ekibimle birlikte şahsı sakinleştirmek için olay yerine gittim. Şahsın akli dengesi yerinde olmadığı için konuşarak ikna etme yoluna gittim. Diyalog kurarak onu sakinleştirmeye çalıştığım esnada şahıs birkaç saniyelik anda üzerime doğru gelmeye başladı. O anda ben de savunma pozisyonu alarak geri doğru çekilmeye çalıştım" dedi.

Silahımı çekip ateşleme şansım vardı

Kişinin akli dengesinin yerinde olmadığını ve saldırmasının da bilinçli davranış olmadığını anlatan Emirhan, "Dezavantajlı olarak nitelendirdiğimiz bir vatandaş profiliyle karşı karşıyaydık. Bilinçli bir davranışta bulunduğunu düşünmüyorum. Şahsın üzerime geldiği esnada silahımı çekip ateşleme şansım vardı ancak bunu tercih etmedim. Şahsın saldırma anında silahımı çekmiş olsaydım hedef gözetmeksizin ateş etmek zorunda kalacaktım. Bu tercihimde de şahsın belden yukarıdaki bir bölgesine isabet etmesi durumunda ölümüne de neden olabilirdim. Bu olayda akli dengesi yerinde olan bir şahıs ile karşı karşıya olsaydık yapabileceğimiz hamleler farklı olurdu. Emniyet teşkilatı adına da olumsuz bir örnek teşkil etmemek adına diyalog yolunu tercih ettim" diye konuştu.

Polisin başına kürekle vuran şahıs gözaltına alındı
DHA
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