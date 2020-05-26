Üniversite, uzaktan eğitim öğrencileri için paylaşım yarışması düzenledi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (AYBUZEM) sosyal medya hesabında salgın döneminde okulundan ayrı kalan öğrenciler ile Üniversite yönetimi arasında sosyal medya üzerinden akrostişli mani paylaşımı için yarışma düzenledi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gördüğü yarışmada en çok beğeni ve paylaşım alan gönderi yarışmayı kazandı.

İlk olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinden birisinin twitter hesabından başlattığı akrostişli maniye üniversite yönetimi aynı şekilde akrostişli mani ile cevap verdi. Sosyal medyada kısa zamanda ilgi gören paylaşımda, öğrenciler ile üniversite yönetimi salgın sürecine değinerek yaşadıkları zorluğu esprili dille anlattılar.

Sosyal medyada oluşan etkileşim üzerine üniversite yönetimi sosyal medya üzerinden bir yarışma başlattı. Bayramın 3. günü olan 25 Mayıs tarihinde sona eren yarışma doğrultusunda en çok beğeni alan paylaşıma ödül verildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gördüğü yarışmada en çok beğeni ve paylaşım alan gönderi yarışmayı kazandı.

Yarışmayı kazanan ve çok beğeni alan paylaşım: