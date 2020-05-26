Üniversite, uzaktan eğitim öğrencileri için paylaşım yarışması düzenledi
|26 Mayıs 2020 12:23
|Yazdır
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (AYBUZEM) sosyal medya hesabında salgın döneminde okulundan ayrı kalan öğrenciler ile Üniversite yönetimi arasında sosyal medya üzerinden akrostişli mani paylaşımı için yarışma düzenledi.
Öğrencilerin yoğun ilgi gördüğü yarışmada en çok beğeni ve paylaşım alan gönderi yarışmayı kazandı.
İlk olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinden birisinin twitter hesabından başlattığı akrostişli maniye üniversite yönetimi aynı şekilde akrostişli mani ile cevap verdi. Sosyal medyada kısa zamanda ilgi gören paylaşımda, öğrenciler ile üniversite yönetimi salgın sürecine değinerek yaşadıkları zorluğu esprili dille anlattılar.
Sosyal medyada oluşan etkileşim üzerine üniversite yönetimi sosyal medya üzerinden bir yarışma başlattı. Bayramın 3. günü olan 25 Mayıs tarihinde sona eren yarışma doğrultusunda en çok beğeni alan paylaşıma ödül verildi.
Öğrencilerin yoğun ilgi gördüğü yarışmada en çok beğeni ve paylaşım alan gönderi yarışmayı kazandı.
Yarışmayı kazanan ve çok beğeni alan paylaşım:
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kayseri'de 8 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
26 Mayıs 2020 12:39
|Kürekli saldırıya uğrayan komiser konuştu
26 Mayıs 2020 12:19
|Karantinadaki i İKM'nin oğluna sürpriz doğum günü
26 Mayıs 2020 12:17
|'Gardiyan atlet', karantinada kaldığı yurt binasının koridorlarında koşuyor
26 Mayıs 2020 11:59
|Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan sevindiren haber
26 Mayıs 2020 11:45
|Bu şehirdeki vaka artışı İstanbul'la yarışıyor
26 Mayıs 2020 11:21
|27 Mayıs'a Çankaya Köşkü'nde şahit olan koruma polisi yaşananları anlattı
26 Mayıs 2020 11:17
|Kurul üyelerinden uyarı: Virüsün etkisi geçmedi ikinci dalga gelebilir
26 Mayıs 2020 11:10
|Koca: Tedbirler bayramdan önceki dönem kadar sert olmayacak
26 Mayıs 2020 10:32
|AYM Başkanı Arslan'dan 'Kovid-19'la ortak mücadele' mesajı
26 Mayıs 2020 10:21