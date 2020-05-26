Kayseri'de 8 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 6'sı çocuk 8 kişi tedavi altına alındı.
|26 Mayıs 2020 12:39
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Alınan bilgiye göre, Tomarza ilçesindeki bir evde aynı aileden 8 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Aile bireyleri, zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6'sı çocuk 8 kişi, Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
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