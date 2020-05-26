'Üşüdüm' diye 112'yi aradı, polis tıkalı bacasını açtı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde polis ekipleri, havaların soğuması nedeniyle soba yakmak isteyen yaşlı kadının evinin tıkalı bacasını açtı.
|26 Mayıs 2020 13:48
|Yazdır
Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan 71 yaşındaki Hanım Altuntaş, havaların soğuması üzerine soba yakmak istedi. Bacanın tıkalı olduğunu fark eden Altuntaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Üşüdüğüm için sobamı yakmak istiyorum ancak bacası tıkalı" diyerek yardım istedi.
Çağrıyı değerlendiren polis ekipleri, Altuntaş'ın evine geldi. Polis memuru, evin çatısına çıkarak yaşlı kadının tıkalı bacasını temizledi.
Altuntaş, "Allah razı olsun, aradım hemen geldiler. Bacayı temizlediler. Sobamı yaktılar. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İstanbullular, şehirler arası seyahat yasağını böyle delmiş!
26 Mayıs 2020 13:51
|Kürekli saldırıya uğrayan komiser, neden silahla vurmadığını anlattı
26 Mayıs 2020 13:34
|Kayseri'de 8 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
26 Mayıs 2020 12:39
|Üniversite, uzaktan eğitim öğrencileri için paylaşım yarışması düzenledi
26 Mayıs 2020 12:23
|Karantinadaki İKM'nin oğluna sürpriz doğum günü
26 Mayıs 2020 12:17
|'Gardiyan atlet', karantinada kaldığı yurt binasının koridorlarında koşuyor
26 Mayıs 2020 11:59
|Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan sevindiren haber
26 Mayıs 2020 11:45
|Bu şehirdeki vaka artışı İstanbul'la yarışıyor
26 Mayıs 2020 11:21
|27 Mayıs'a Çankaya Köşkü'nde şahit olan koruma polisi yaşananları anlattı
26 Mayıs 2020 11:17
|Kurul üyelerinden uyarı: Virüsün etkisi geçmedi ikinci dalga gelebilir
26 Mayıs 2020 11:10