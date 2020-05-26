1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT şantiyesinde incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu: Bakanlık ailesi olarak, vatandaşımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz her projede gücümüz artacak"
 26 Mayıs 2020 13:04
Yazdır
Bakan Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT şantiyesinde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının bu yıl hizmete sunulması için gece gündüz çalışıldığını belirterek, "Amacımız vatandaşımıza hizmet. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak, vatandaşımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı Elmadağ Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu.

İşçilerle bayramlaşan Karaismailoğlu, proje tamamlandığında iki şehir arasındaki 393 kilometrelik mesafenin 12 saat yerine 2 saatte alınacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, ulaşım altyapı çalışmalarının sürdürüldüğü bine yakın şantiyede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Bilim Kurulunun tavsiyelerine tam anlamıyla uyulduğunu aktardı.

Şantiyelerde, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleriyle iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin en üst düzeyde uygulandığına işaret eden Karaismailoğlu, yüklenicisinden mühendisine, işçisinden tedarikçisine kadar projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

- "Toplam 8 istasyon hizmet verecek"

Karaismailoğlu, projenin tamamlanmasıyla işletme hızı saatte 250 kilometre olmak üzere Ankara-Sivas güzergahında elektrikli ve sinyalli olarak YHT işletmesi yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara-Sivas YHT Projesi, üstyapı ve elektromekanik yapım işleri, Kayaş-Yerköy arası 151 kilometre ve Yerköy-Sivas arası da 242 kilometre olmak üzere iki etap halinde ve toplam 393 km olarak inşa ediliyor. Güzergah boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere toplam 8 istasyon vatandaşa hizmet verecek."

Ankara-Sivas YHT hattında toplam uzunluğu 66,08 kilometre olan 49 tünelde 63,3 kilometre tünel kazısının ve 56,86 kilometrelik tünel kaplamasının tamamlandığını bildiren Karaismailoğlu, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"YHT hattımızda toplam uzunluğu 27,2 kilometre olan 49 viyadüğün, ekibimizin özverili çalışmasıyla, toplamda 26,96 kilometrelik kısmı tamamlandı. İki adet viyadükte de sadece 252 metre imalatımız kaldı. Projede, altyapı işlerinin tamamlanma oranı yüzde 96,6, üstyapı ve elektromekanik işlerin tamamlanma oranı ise yüze 66 olarak gerçekleşti."

Bakan Karaismailoğlu, Kayaş-Yerköy-Sivas proje güzergahında ise halihazırda toplam 645 kilometre tek hat ray seriminin gerçekleştiğini ve üstyapı ve elektromekanik işlerin tamamlanma oranının da yüzde 66 olduğunu bildirdi.

Kayaş- Elmadağ kesiminde, toplam uzunluğu 9 bin 257 kilometre olan 13 tünel bulunduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, toplamda 9 bin 168 metre tünel kazısının ve 6 bin 123 metre tünel kaplamasınının tamamlandığını kaydetti.

- ''Altyapı işlemlerinin tamamlanma oranı yüzde 90''

Karaismailoğlu, projede toplam uzunluğu 1933 metre olan 6 viyadük yapımının öngörüldüğünü, tüm viyadük imalatlarının tamamlandığını, altyapı işlerinin tamamlanma oranının da yüzde 90 olduğunu aktardı.

Projeyi bu yıl içinde tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunabilmek için gece gündüz çalışıldığını ve hattı kesimler halinde işletmeye almayı hedeflediklerini belirten Karaismailoğlu, "Amacımız vatandaşımıza hizmet. Mesafeleri kısaltan, insanları sevdiklerine kavuşturan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak, vatandaşımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz her projede gücümüz artacak. Milli güç olarak Türkiye, bu projelerle markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Anjiyo ziyareti sonrası karantinaya alınan mahallede vakalar artıyor
26 Mayıs 2020 14:04		 Enerjide rekor: Elektrik üretiminin %90'ı yerli kaynaklardan
26 Mayıs 2020 13:25
Diyanetten, Cuma namazı için 6 maddelik talimat!
26 Mayıs 2020 12:25		 AYM de uzaktan çalışıyor, toplantılar video konferansla...
26 Mayıs 2020 12:21
Gaziantep Valisinden vaka sayılarına dair açıklama
26 Mayıs 2020 12:07		 Ankara'nın Kovid-19'la mücadelesi dünya başkentleriyle paylaşılıyor
26 Mayıs 2020 12:06
'62 bin 500 kişinin mesleki yeterlilik teşviki ödendi'
26 Mayıs 2020 11:07		 Türkiye Çad'a sağlık malzemesi gönderdi
26 Mayıs 2020 10:06
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1589 kişiye ceza verildi
26 Mayıs 2020 02:33		 Manisa İl Müftüsü'nden camilerde ibadet açıklaması
26 Mayıs 2020 00:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:29 - Avustralya'da virüs aşısı insanlarda denenmeye başladı14:25 - Almanya 31 ülkeye kısıtlamaları kaldırıyor... Listede Türkiye yok14:19 - Saldırı hazırlığındayken yakalanan 4 zanlı tutuklandı14:14 - FETÖ'nün propaganda makineleri14:09 - Kaymakamlık, Belediye Başkanının iddialarını yalanladı14:04 - Anjiyo ziyareti sonrası karantinaya alınan mahallede vakalar artıyor13:57 - AK Partili Bostancı: Meclis'in gündemi yüklü, tekliflerimizi hazırlıyoruz13:54 - Vali Gül: Ailecek ekmek almaya gidenlere ceza kesilince serzenişte bulunmasınlar13:53 - Otobüs firmaları seferlere başlayacakları tarihi açıkladı13:51 - İstanbullular, şehirler arası seyahat yasağını böyle delmiş!
13:48 - 'Üşüdüm' diye 112'yi aradı, polis tıkalı bacasını açtı13:39 - Hamile kadını tekmeleyip, polise saldıran muhtar, adli kontrolle serbest13:34 - Kürekli saldırıya uğrayan komiser, neden silahla vurmadığını anlattı13:25 - Enerjide rekor: Elektrik üretiminin %90'ı yerli kaynaklardan13:22 - CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması13:19 - Virüs Trump'ın işletmelerini de vurdu: 2100 kişinin işine son verildi13:14 - Dünyaca ünlü sahilde 'yeni normal' kuralları13:10 - İbrahim Kalın: S-400'lerle ilgili anlaşmamıza bağlıyız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler 1 Haziran'da okula gelecekler mi?
Bu şehirdeki vaka artışı İstanbul'la yarışıyor
Gram altın düşmeye devam ediyor
Koca: Tedbirler bayramdan önceki dönem kadar sert olmayacak
Kürekli saldırıya uğrayan komiser, neden silahla vurmadığını anlattı
WhatsApp'ta konuşmalarını yedekleyenlere kötü haber
1000 liralık yardıma başvurdu, 8 otomobili olduğu ortaya çıktı
MEB, özel kurslar sınav ücretlerini 100 TL olarak belirledi
Otobüs firmaları seferlere başlayacakları tarihi açıkladı
10 ile sağanak yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yayla 1
soğuk 2
beğendiğin kıyafetin bedenini bulamamak 2
ak parti'nin gönül seferberliği hareketi 1
ramazan bayramı 1
koptu geliyor 1
ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 2
a101 2
kabir ziyaretleri 3
geçmiş bayramınız kutlu olsun 1
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam