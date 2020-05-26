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Virüs Trump'ın işletmelerini de vurdu: 2100 kişinin işine son verildi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını süper güç ABD'nin Başkanı Donald Trump da diz çöktürdü. Başkan Trump'un otel ve golf kulüplerinde çalışan 2 bin 100 kişi, ücretsiz zorunlu izne ayırdığı ve bir çok personelin işine son verdiği ortaya çıktı.
 26 Mayıs 2020 13:19
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Virüs Trump'ın işletmelerini de vurdu: 2100 kişinin işine son verildi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını süper güç ABD'nin Başkanı Donald Trump da diz çöktürdü. Başkan Trump'un otel ve golf kulüplerinde çalışan 2 bin 100 kişi, ücretsiz zorunlu izne ayırdığı ve bir çok personelin işine son verdiği ortaya çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını süper güç ABD'nin Başkanı Donald Trump da diz çöktürdü. ABD basını Başkan Trump'un sahip olduğu golf işletmelerinin, yakın zamanda faaliyetlerine başlayacaklarını duyurdu. Hazırlık yapan işletmeler, üyelerine normalleşmeyle birlikte faaliyetlerine başlayacaklarını açıkladı. Koronavirüs salgını, Trump'un sahip olduğu işletmeler dahil tüm ekonomiyi kötü etkilediği belirtildi.

FLORİDA'DA 250 KİŞİ ÜCRETSİZ ZORUNLU İZNE AYRILDI

Florida eyaletinde bulunan Trump'a ait otel ve golf işletmesinin 250 çalışanını, mart ayında zorunlu ücretsiz izine çıkardığı açıklandı. Doral kentindeki otel ve golf kulübünde çalışan 560 kişiden 250'sinin zorunlu ücretsiz izne çıkarılması konusunda açıklama yapan işletme Genel Müdürü David Feder, "Koronavirüs işimizi düşündüğümüzden de fazla etkiledi. Sonuç olarak zor bir karar aldık" dedi. Başkan Trump'a ait olan ve ülkenin diğer yerlerinde bulunan otel ve golf kulüplerinde de çalışanların büyük bölümüne ücretsiz izin verildi. Washington kentinde bulunan Trump Oteli'nde de yaklaşık 160 kişinin zorunlu ücretsiz izne çıkartıldığı bildirildi. Otel Müdürü John Boardman, otelin koronavirüs salgını sebebiyle yüzde 1 veya 2 doluluk yaşadığını ifade etti.

NEW YORK, CHICAGO VE LAS VEGAS'TAKİ İŞLETMELER DE ZOR DURUMDA

New York'ta bulunan Trump International otel ve rezidans işletmesi 70 çalışanını işten çıkartırken, Chicago'daki otelden 294 kişi ücretsiz zorunlu izne ayrıldı. Eyalet tarafından verilen kararla kapatılan Las Vegas otel ve işletmeler arasında, Başkan Trump'ın oteli de yer alıyor. Trump'a ait otel ve işletmeden 552 kişi ücretsiz zorunlu izne çıkartıldı.

DHA
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