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Vali Gül: Ailecek ekmek almaya gidenlere ceza kesilince serzenişte bulunmasınlar

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kentteki seyriyle ilgili olarak açıklama yaptı. Gaziantep'in vaka artış hızında ikinci sırada yer aldığını belirten Gül, "Yürüme mesafesindeki fırınlardan, evden bir kişinin ekmek almasına müsaade edilmişti. Fakat ailecek ekmek almaya gidenler olduğunu görüyoruz" dedi.
 26 Mayıs 2020 13:54
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Vali Gül: Ailecek ekmek almaya gidenlere ceza kesilince serzenişte bulunmasınlar

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları azalma gösterirken, Gaziantep'te Kovid-19'a yakalananların sayısı artıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kentte 56 kişide daha Kovid-19 tespit edilirken, aynı gün içerisinde bir kişi daha hayatını kaybetti.

Kentteki toplam vaka sayısı 1453 kişi olurken hastalıktan ölen sayısı ise 21 kişiye yükseldi. Kentte bir günde 56 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla Gaziantep vaka artış hızında İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükseldi.

Artan vakalar üzerine Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesaplarından vatandaşlara kurallara uyulması konusunda sık sık çağrıda bulunarak, uygulanan tedbir ve yapılan uyarılara riayet edilmesini istiyor.

Sosyal medya üzerinden Türkiye'deki cezaların hemen hemen yarısını Gaziantep'te kesildiğini açıklayan Vali Gül, ikaz ve uyarılara rağmen insanların kurallara riayet etmemesinden yakındı. Aksi halde ağır para cezalarının uygulandığını hatırlatan Vali Gül, yaptığı bir paylaşımında, "Yürüme mesafesindeki fırınlardan, evden bir kişinin ekmek almasına müsaade edilmişti. Fakat ailecek ekmek almaya gidenler olduğunu görüyoruz. Bunlarla ilgili görevli arkadaşlar yasal işlem yapmakta olup 'ekmek almaya giderken ceza yazdılar' serzenişi haklı değildir" ifadelerini kullandı.

Virüs genelde akraba veya arkadaştan bulaşıyor
Gül, sosyal medyadan yaptığı başka bir uyarıda ise Kovid-19 vakalarının yüzde 77'sinin akraba ve arkadaştan bulaştığını hatırlatarak, Ramazan Bayramı boyunca insanların temastan kaçınması istedi. Vali Gül, paylaşımında, "Vakalarımızın yüzde 77'si hastalığı akrabası ya da arkadaşından kapmış. Hiçbiri hasta olacağını ya da hastalığı bulaştıracağını düşünmüyordu. Kapı komşu olsanız bile akrabalarınıza gitmeyin, misafir kabul etmeyin, birlikte yemek yemeyin, bayramlaşma yapmayın" ifadelerine yer verdi.
Memurlar.Net
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