Binlerce aday bilirkişilik başvurusu bekliyor
|28 Mayıs 2020 11:01
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Her yıl Kasım ayında bilirkişilik başvuruları alınıp, yeni yılda listeler güncellenirken, 2019 Kasım ayında duyuru yayımlanmad.
KOVİD-19 Küresel Salgının etkisiyle Yargıda Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında süreç daha da uzarken, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından bilirkişilik başvurularının ne zaman alınacağını hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
Telefonla bilgi almak isteyen adaylara; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın internet sitesinin takip edilmesi söylenilmektedir.
Bilirkişilik temel eğitim sertifikalarını alan adaylar yayımlanacak duyuruyu
beklemektedir.
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