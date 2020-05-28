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Binlerce aday bilirkişilik başvurusu bekliyor

En son 6-30 Kasım 2018 tarihinde bilirkişilik başvurusu alan Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı yaklaşık 1,5 yıldır bilirkişi başvurusu yayımlamadı, bilirkişi temel eğitimlerini tamamlayarak bilirkişi sertifikasını alan binlerce aday bu soruyu soruyor; Başvurular ne zaman alınacak?
 28 Mayıs 2020 11:01
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Binlerce aday bilirkişilik başvurusu bekliyor

Her yıl Kasım ayında bilirkişilik başvuruları alınıp, yeni yılda listeler güncellenirken, 2019 Kasım ayında duyuru yayımlanmad.

KOVİD-19 Küresel Salgının etkisiyle Yargıda Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında süreç daha da uzarken, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından bilirkişilik başvurularının ne zaman alınacağını hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Telefonla bilgi almak isteyen adaylara; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın internet sitesinin takip edilmesi söylenilmektedir.

Bilirkişilik temel eğitim sertifikalarını alan adaylar yayımlanacak duyuruyu beklemektedir.
Memurlar.Net - Özel

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