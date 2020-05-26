FETÖ'nün propaganda makineleri
|26 Mayıs 2020 14:14
|Yazdır
DHA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, aralarında Emre Uslu, Cevheri Güven, Usame Gökçe, Said Sefa gibi firari FETÖ'cülerin Amerika, Yunanistan, Finlandiya, Almanya, Belçika gibi ülkelerde Türkiye aleyhine örgütün "propaganda makinası" olarak faaliyet yürüttüğü, haklarında onlarca farklı suçtan yakalama kararı olmasına rağmen bulundukları ülkeler tarafından haklarında hiçbir yasal işlem uygulanmadığı öğrenildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), yurt dışına kaçan bazı üyelerini kara propaganda üretmekle görevlendirdiği, sosyal medya hesapları ve sözde haber siteleri üzerinden bu yalan bilgileri dolaşıma sokarak, Türkiye aleyhine algı oluşturmayı hedeflediği belirlendi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Emre Uslu, Cevheri Güven, Usame Gökçe, Said Sefa'nın da aralarında bulunduğu örgütün firari FETÖ'cülerinin Amerika, Yunanistan, Finlandiya, Almanya, Belçika gibi farklı ülkelerde yaşayan üyelerini "propaganda makinası" olarak görevlendirdiği bildirildi.
FİRARİ FETÖCÜLER ONLARCA YAKALAMA KARARINA RAĞMEN ÖZGÜRLER
Edinilen bilgilere göre, Türkiye aleyhine örgütün yalan ve yönlendirici bilgilerini dolaşıma sokan terör örgütü üyeleri, hakkında Türkiye'deki mahkemeler tarafından onlarca farklı suçtan çıkartılan yakalama kararları olmasına rağmen, bulundukları ülkeler tarafından hiçbir yasal işlem uygulanmıyor. Bu ülkeler örgütün kara propagandasını sözde haber siteleri ve sosyal medya üzerinden yayılmasını yasal olarak engellemiyor. FETÖ'cüler ile ilgili yakalama kararları "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgü kurmak, terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, yaymak ve hakaret" gibi suçlardan verildiği öğrenildi. Kaçak FETÖ'cülerin Fuat Avni adlı örgüt sitesinin yöneticilerinden olduğu da biliniyor.
KONU BAŞLIKLARINI FETO ELEBAŞI BELİRLİYOR
Güvenlik kaynakları terör örgütünün kara propaganda konu başlıklarını FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve yakın çevresinin belirlediğini bildirdi. Kara propagandada dünya ve ülke gündeme göre değişen konuların yanısıra, Türkiye aleyhine AİHM başta olmak üzere uluslararası kurumlardan karar çıkartabilmek amacıyla haksız ve hukuksuz yargılama, cezaevinde işkence, gibi sürekli tekrar edilen yalan haber ve mesajları yer alıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Saldırı hazırlığındayken yakalanan 4 zanlı tutuklandı
26 Mayıs 2020 14:19
|MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
26 Mayıs 2020 10:09
|Mehmetçik İkiyaka Dağları'nda teröristlere nefes aldırmıyor
25 Mayıs 2020 21:47
|PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda 1 kişi karantinaya alındı
25 Mayıs 2020 17:10
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bayramda da devam ediyor
25 Mayıs 2020 15:21
|Darbenin bilinmeyenleri gerekçeli kararda
25 Mayıs 2020 11:24
|Bombalı saldırı polisin operasyonuyla önlendi
25 Mayıs 2020 09:53
|Diyarbakır anneleri bayramda da evlatlarının yolunu gözlüyor
24 Mayıs 2020 12:17
|Eski DBP Başkanlarının da olduğu 12 kişiye tutuklama
24 Mayıs 2020 06:20
|ByLock kullanan eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı
23 Mayıs 2020 16:44