Memur, evlendiğini kurumuna bildirmek zorunda değil!

Soru: Memur için evlendiği zaman evlilik bildiriminde bulunması yönünde kanuni bir zorunluluk var mıdır?

Cevap: Mevcut mevzuatta memurun sadece evlendiğini belirtmek için bildirimde bulunmasını gerektiren bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak memuriyete ilişkin mali ve sosyal haklardan yararlanmak ve belli sorumlulukları yerine getirmek için evliliğin bildirilmesi gerekmektedir. Mernis kapsamında kamu idarelerinin memurun kimlik ve aile bilgilerine ulaşması mümkün bulunmaktadır.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin "Sosyal yardımlar" başlıklı 12. maddesinde, "Kamu personeline yapılacak sosyal yardım ödemelerinde, ödemenin çeşidine göre aşağıda belirtilen belgeler aranır.

a) Evlenme yardımı: Aile yardımı bildirimi (Örnek No: 14) ödeme belgesine bağlanır.

b) Aile yardımı : Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, personelin ilk işe girişinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine (Örnek : 14 ) dayanılarak ödenir. Bu bildirim, personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama halinde yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin birinci nüshasına eklenir.

c) Doğum yardımı : Doğum olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi ödeme belgesine bağlanır...." denilmektedir. Benzer bir hüküm Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 11. maddesinde de yer almaktadır.

Günümüzde maaşları KBS'den yapılan kamu görevlilerinin aile yardımı bildirimleri E-Devlet üzerinden Kamu Personeli Aile Bilgileri Bildirim Sistemi (KAPBİS) üzerinden yapılabilmektedir. Sisteme girildiğinde eş ve çocuklara ilişkin bilgiler tek bir tuşla Mernis'ten alınmaktadır. Maaşları KBS'den yapılmayan personelin ise memuriyete ilk atanmada ve durum değişikliklerinde yazılı olarak Aile Yardımı Bildirimi vermesi gereklidir.

Ayrıca kamu görevlileri belirli yıllarda ve mal varlığındaki değişiklik olduğu durumlarda kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait mal bildirimi vermek zorundadır. Hem aile bildirimi hem de mal bildiriminde memurun eşine ilişkin kimlik bilgilerini girmesi zorunludur. Evlilik bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumu ile de paylaşılmaktadır. Memurun eş ve çocukları bakmakla yükümlü olunan kişiler kapsamında olduğundan genel sağlık sigortası kapsamında tedavi yardımından yararlanmaktadır. Bu ve diğer sosyal güvenlik haklarının kapsamının belirlenmesi için memurun medeni haline ilişkin bilgi Kurum sistemine girilmektedir.

Diğer taraftan memur, evlenmeye bağlı olarak 7 gün mazeret izni kullanmak için evlendiğini yazılı olarak beyan etmelidir.

Sonuç olarak memurun idareye sadece "evlendim" demek için beyanda bulunması gerekli değildir. Ancak memuriyete bağlı çeşitli mali ve sosyal haklardan yararlanıp yararlanamayacağının bilinmesi için elektronik ortamda veya yazılı olarak doldurulan formlarda evlilik durumuna ilişkin bilgi alanlarının doğru bir şekilde cevaplanması zorunludur. Mal bildirimi verilirken de eşe ait bilgiler ile bildirime tabi unsurların formda yer alması gerekli olup, eksik bildirimde bulunmak disiplin cezası ile yaptırıma bağlanmıştır.