Saldırı hazırlığındayken yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'daki terör operasyonunda, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen ve gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
|26 Mayıs 2020 14:19
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