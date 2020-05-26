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Almanya 31 ülkeye kısıtlamaları kaldırıyor... Listede Türkiye yok

Almanya, corona virüs salgını nedeniyle uygulamaya başladığı yurt dışı çıkış kısıtlamalarını kaldırmaya hazırlanıyor. İlk etapta kısıtlamaların kaldırılacağı ülkeler AB ve Schengen bölgesi üyelerinden oluşacak. 31 ülkenin yer aldığı listede Türkiye bulunmuyor.
 26 Mayıs 2020 14:25
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Almanya 31 ülkeye kısıtlamaları kaldırıyor... Listede Türkiye yok

Almanya 31 ülkeye kısıtlamaları kaldırıyor! Listede Türkiye yok!

Almanya, corona virüs salgını nedeniyle uygulamaya başladığı yurt dışı çıkış kısıtlamalarını kaldırmaya hazırlanıyor. İlk etapta kısıtlamaların kaldırılacağı ülkeler AB ve Schengen bölgesi üyelerinden oluşacak. 31 ülkenin yer aldığı listede Türkiye bulunmuyor.

Dünya corona virüs salgını sonrası normalleşme adımlarını yavaş yavaş atmaya başlıyor. Pek çok Avrupa ülkesi vaka ve ölüm sayısının düşmesiyle kısıtlamaları hafifletme eğiliminde. Bu ülkelerden biri de Avrupa'da salgından en çok etkilenenlerden olan Almanya.

181 bin vakanın tespit edildiği ve 8.420 kişinin de hayatını kaybettiği Almanya'da vaka ve kayıpların azalmasıyla birlikte yeni dönem için adımlar atılmaya başlandı. Şu anda Avrupa'da futbol karşılaşmalarının oynandığı Belarus dışındaki tek ülke olan Almanya'da yeni dönem için kısıtlamalar da yavaş yavaş gevşetiliyor.

Salgının başından itibaren uygulanmaya başlanan yurt dışına seyahat kısıtlamasının 15 Haziran itibarıyla esnetileceği açıklandı. Avrupa Birliği üyesi ve Schengen bölgesi ülkelerini kapsayacak esnetme çerçevesinde sınırlar açılacak. 31 ülkeyi kapsayan listede şu aşamada Türkiye bulunmuyor.

Avrupa ülkelerinde tatil yapacak olan Alman vatandaşlarını ilgilendiren karar doğrultusunda gidilecek yerde "Son yedi gün içinde 100 bin nüfusta en fazla 50 Corona virüs vakası" şartı aranacak. Gidilecek yerde bu sayıdan fazla vaka bulunursa bölgeye seyahat kısıtlaması devam edecek. Almanya, yurt dışına çıkacak vatandaşlarının gidecekleri ülkelerde sağlanacak sağlık ve temizlik şartları konusunda belirli kriterleri göz edeceğini de açıkladı.

Dünyada en çok seyahat eden insanların başında gelen Almanların, yaz sezonunda Türkiye'ye de gelmeleri konusunda girişimlerin sürdüğü ve yakında bu yönde adımların atılacağı gelen haberler arasında. Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye Almanya'dan 5 milyona yakın turist gelmişti.

Memurlar.Net
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