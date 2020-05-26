1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Kurum'dan 'kesin korunacak hassas alan' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Son 2 yılda 83 ayrı bölgeyi 'kesin korunacak hassas alan' ilan ettik
 26 Mayıs 2020 14:50
Yazdır
Bakan Kurum'dan 'kesin korunacak hassas alan' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son 2 yılda 83 ayrı bölgeyi "kesin korunacak hassas alan" ilan ettiklerini, böylece çivi bile çakılamayacak alan yüz ölçümünü 576 milyon metrekareye çıkardıklarını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımıza, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini önlemek, hayvan, bitki ve endemik türleri korumak, ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızı muhafaza etmek için çalışıyor, birçok doğal alanı korumamız altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

2018 yılında 16 olan "özel çevre koruma bölgesi" sayısını 18'e çıkardıklarını belirten Kurum, 8 sulak alan, 3 tabiat anıtı ve bir milli parkın "korunan alan" olarak tescil edildiğini açıkladı.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"204 yeni millet bahçesi, 22 ekolojik koridor, binlerce kilometre yeşil yaya yolu ve bisiklet yolu yapıyoruz. Son 2 yılda 83 ayrı bölgeyi 'kesin korunacak hassas alan' ilan ettik. Böylece çivi bile çakılamayacak alan yüz ölçümünü 576 milyon metrekareye çıkardık. Ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 10'unu korunan alan haline getirdik. 2023 yılına kadar bu oranı yüzde 17 seviyesine çıkaracağız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Partili Bostancı: Meclis'in gündemi yüklü, tekliflerimizi hazırlıyoruz
26 Mayıs 2020 13:57		 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması
26 Mayıs 2020 13:22
İbrahim Kalın: S-400'lerle ilgili anlaşmamıza bağlıyız
26 Mayıs 2020 13:10		 26 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
26 Mayıs 2020 00:01
13 yıl aradan sonra İsrail havayolları El Al İstanbul'da
25 Mayıs 2020 21:32		 Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
25 Mayıs 2020 20:21
Erdoğan'dan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt
25 Mayıs 2020 19:54		 Veriler açıklandı... İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti
25 Mayıs 2020 19:50
Emniyetten 'polisten gençlere şiddet' haberine ilişkin açıklama
25 Mayıs 2020 19:18		 Sivas Valisi, pide fırınında ekmek pişirdi
25 Mayıs 2020 19:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:15 - 'Salgın döneminde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları azaldı'16:05 - Yasağa rağmen denize girdiler15:54 - Özel bakım merkezinin 2 çalışanında korona tespit edildi15:50 - Hızlı trende ilk sefer tarihi belli oldu15:49 - TIR'ların çarpıştığı kazada meyve ve sebzeler yola saçıldı15:38 - THY Genel Müdürü, uçağa binişlerin nasıl olacağını açıkladı15:27 - Hastane izni alıp, bayram ziyaretine gidenler 112'yi kilitledi15:21 - Sazlıkta cesedi bulunan kadının oğlu ve 2 komşusu tutuklandı15:12 - İTÜ'de online sınavlar yakında ilan edilecek ve yaz okulu açılacak15:10 - İstanbul'da camiler yeniden açılışa hazırlanıyor
15:03 - Bilim Kurulu Üyesi: Aşı bulununcaya kadar önlemler uygulanacak15:00 - MEB, resen görevlendirme işlemlerinin detaylarını açıkladı14:50 - Bakan Kurum'dan 'kesin korunacak hassas alan' açıklaması14:47 - 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti14:45 - 'Marketi neden açmıyorsun' diye kavga çıkardılar14:41 - 'Dur' ihtarına uymadı patlak lastikle kilometrelerce kaçtı14:29 - Avustralya'da virüs aşısı insanlarda denenmeye başladı14:25 - Almanya 31 ülkeye kısıtlamaları kaldırıyor... Listede Türkiye yok
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler 1 Haziran'da okula gelecekler mi?
Bu şehirdeki vaka artışı İstanbul'la yarışıyor
Gram altın düşmeye devam ediyor
Koca: Tedbirler bayramdan önceki dönem kadar sert olmayacak
Kürekli saldırıya uğrayan komiser, neden silahla vurmadığını anlattı
WhatsApp'ta konuşmalarını yedekleyenlere kötü haber
28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti
Otobüs firmaları seferlere başlayacakları tarihi açıkladı
1000 liralık yardıma başvurdu, 8 otomobili olduğu ortaya çıktı
MEB, özel kurslar sınav ücretlerini 100 TL olarak belirledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
biz babadan böyle gördük 1
doğa yürüyüşü 2
fincan böreği 2
Yeşil 2
ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 2
ak parti'nin gönül seferberliği hareketi 1
ezgi mola 1
beğendiğin kıyafetin bedenini bulamamak 2
afyon'da polise kürekle vuran kişi 1
Bayram günü operatörlerin çekmemesi 3
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam