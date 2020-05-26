İstanbul'da camiler yeniden açılışa hazırlanıyor
|26 Mayıs 2020 15:10
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Fatih Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma namazının kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine Fatih Belediyesi ekipleri harekete geçti.
Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilk etapta ilçedeki selatin camilerini dezenfekte etmeye başladı.
Aralarında Sultanahmet, Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Süleymaniye gibi camilerin de yer aldığı 11 selatin camisinin dezenfekte çalışmaları, yerli ve yabancı basın mensupları tarafından ilgi gördü.
Öte yandan, belediye ekipleri, dezenfeksiyon işlemlerinde Sağlık Bakanlığından onaylı, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip, uygulayıcılar ile uygulama ortamını kullanacak insanların yanı sıra hayvanlara da zararı bulunmayan temizlik maddesi kullandıklarını bildirdi.
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