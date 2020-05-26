1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sazlıkta cesedi bulunan kadının oğlu ve 2 komşusu tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, evinden 3 gün önce çıktıktan sonra haber alınamayan ve sazlıklar arasında cansız bedeni bulunan Fatma Günay'ın (61) katil zanlıları olarak oğlu Murat Günay ile komşuları Ercüment A ve Jülide A. tutuklandı.
 26 Mayıs 2020 15:21
Yazdır
Sazlıkta cesedi bulunan kadının oğlu ve 2 komşusu tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, evinden 3 gün önce çıktıktan sonra haber alınamayan ve sazlıklar arasında cansız bedeni bulunan Fatma Günay'ın (61) katil zanlıları olarak oğlu Murat Günay ile komşuları Ercüment A ve Jülide A. tutuklandı.

Uzunköprü'nün Kavakayazma köyünde oturan Fatma Günay'dan, 3 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Köylüler ve oğlunun da katıldığı arama çalışmaları sonuç vermeyince devreye jandarma ve AFAD ekipleri girdi. Yapılan aramalarda Günay'ın, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki sazlıklar arasında cesedi bulundu. Jandarmanın yaptığı incelemede Günay'ın boğazı kesilerek, öldürüldüğü belirlendi. Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, cinayetle ilgili kadının oğlu Aykut Günay ile komşuları Ercüment A ve Jülide A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Murat Günay ile Ercüment A ve Jülide A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYETTE 'MİRAS' İDDİASI

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, evinden 3 gün önce çıktıktan sonra haber alınamayan Fatma Günay'ın (61) ölümüyle ilgili tutuklanan oğlu Aykut Günay ile komşuları Ercüment A. ve Jülide A.'nın ifadeleri ortaya çıktı. Jandarmada konuşmayan ve savcılıkta ifade veren katil zanlılarından Aykut Günay, hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, cinayeti Jülide A.'nın işlediğini öne sürdü.

Jülide A. ise Aykut Günay'ın kendisini bıçak çekip, ölümle tehdit ettiğini iddia ederek, annesini isteği üzerine ormanlıktaki sazlık alana götürdüğünü anlattı. Ormanlıkta Günay'ın beklediğini ve önlerine çıktığını söyleyen Jülide A., "Aykut, annesinin başına defalarca taşla vurdu daha sonra da döner bıçağıyla boğazını kesti. Ben midem bulanınca yüzümü çevirdim. Sonra cesedi birlikte sürükleyerek attık ve birbirimizden ayrılıp köye geri döndük" dedi.

Ercüment A. ise Aykut Günay'ın cinayeti miras için işlediğini öne sürdü. Bir süredir aynı evde kaldıklarını söyleyen Ercüment A., Günay'ın bir telefon görüşmesinde konuştuğu kişiye, "Senin için her şeyi yaparım. Seni seviyorum. Zaten tarlalar bana miras kalacak" dediğini duyduğunu söyleyip, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Annesini öldürüp AFAD ve jandarmayla arama çalışmalarına katılmış
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Marketi neden açmıyorsun' diye kavga çıkardılar
26 Mayıs 2020 14:45		 'Dur' ihtarına uymadı patlak lastikle kilometrelerce kaçtı
26 Mayıs 2020 14:41
İzmir'de 2 kişiyi ayağından vuran avukat tutuklandı
26 Mayıs 2020 12:55		 Muş'ta iş makinesiyle baraj göletine düşen operatörün cesedine ulaşıldı
26 Mayıs 2020 11:53
'Evlilik' vaadiyle 1 milyon liralık dolandırıcılık yapan kadın yakalandı
26 Mayıs 2020 10:54		 Aksaray'da ayağını tuvalet giderine sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı
26 Mayıs 2020 10:53
Kovid-19'u yenen doktor çift çocuklarına kavuştu
26 Mayıs 2020 10:50		 Milli Boksör tarafınan öldürülen öğretmen, 1 gün önce şikayetini geri çekmiş
26 Mayıs 2020 09:44
Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü
26 Mayıs 2020 09:31		 Koronavirüs sivrisineklerden bulaşır mı?
26 Mayıs 2020 09:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:15 - 'Salgın döneminde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları azaldı'16:05 - Yasağa rağmen denize girdiler15:54 - Özel bakım merkezinin 2 çalışanında korona tespit edildi15:50 - Hızlı trende ilk sefer tarihi belli oldu15:49 - TIR'ların çarpıştığı kazada meyve ve sebzeler yola saçıldı15:38 - THY Genel Müdürü, uçağa binişlerin nasıl olacağını açıkladı15:27 - Hastane izni alıp, bayram ziyaretine gidenler 112'yi kilitledi15:21 - Sazlıkta cesedi bulunan kadının oğlu ve 2 komşusu tutuklandı15:12 - İTÜ'de online sınavlar yakında ilan edilecek ve yaz okulu açılacak15:10 - İstanbul'da camiler yeniden açılışa hazırlanıyor
15:03 - Bilim Kurulu Üyesi: Aşı bulununcaya kadar önlemler uygulanacak15:00 - MEB, resen görevlendirme işlemlerinin detaylarını açıkladı14:50 - Bakan Kurum'dan 'kesin korunacak hassas alan' açıklaması14:47 - 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti14:45 - 'Marketi neden açmıyorsun' diye kavga çıkardılar14:41 - 'Dur' ihtarına uymadı patlak lastikle kilometrelerce kaçtı14:29 - Avustralya'da virüs aşısı insanlarda denenmeye başladı14:25 - Almanya 31 ülkeye kısıtlamaları kaldırıyor... Listede Türkiye yok
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler 1 Haziran'da okula gelecekler mi?
Bu şehirdeki vaka artışı İstanbul'la yarışıyor
Gram altın düşmeye devam ediyor
Koca: Tedbirler bayramdan önceki dönem kadar sert olmayacak
Kürekli saldırıya uğrayan komiser, neden silahla vurmadığını anlattı
WhatsApp'ta konuşmalarını yedekleyenlere kötü haber
28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti
Otobüs firmaları seferlere başlayacakları tarihi açıkladı
1000 liralık yardıma başvurdu, 8 otomobili olduğu ortaya çıktı
MEB, özel kurslar sınav ücretlerini 100 TL olarak belirledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 2
hüzünlü değilim mizacım böyle 1
ak parti'nin gönül seferberliği hareketi 1
oğlak burcu 2
a101 2
doğa yürüyüşü 2
boynu bükük 1
defne sakura 2
acun'un instagram canlı yayın rekorunu kırması 1
soğuk 2
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam