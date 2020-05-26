TIR'ların çarpıştığı kazada meyve ve sebzeler yola saçıldı
|26 Mayıs 2020 15:49
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Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu geçişinde, polis uygulaması için yavaşlayan TIR'a arkadan gelen TIR çarptı. Kazada çarpan TIR'ın sürücüsü Hüseyin Çakıroğlu yaralanırken, TIR'ın dorsesinde bulunan meyve ve sebzeler yola saçıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Gebze Şekerpınar Gişeleri öncesinde kurulan polis uygulama noktasında meydana geldi. Kocaeli'den İstanbul'a geçiş yapanların seyahat izin belgelerinin kontrol edildiği polis noktasının girişinde Hüseyin Çakıroğlu yönetimindeki 07 ABC 740 plakalı TIR, önünde yavaşlayan Mehmet Irmak'ın kullandığı 33 UT 434 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kontrol noktasındaki polislerin kazayı görerek telsizden bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve acil sağlık ekipleri gönderildi. Kazada hasar gören TIR'ın içinde sıkışan Hüseyin Çakıroğlu, itfaiye tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çakıroğlu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kazada Hüseyin Çakıroğlu'nun kullandığı TIR'ın dorsesindeki sebze ve meyveler yola döküldü. Polis ekipleri bölgede önlem alarak araç trafiğinin tek şeritten devam etmesini sağladı. Yoldaki meyve ve sebzeler Karayolları ekipleri tarafından kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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