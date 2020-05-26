Özel bakım merkezinin 2 çalışanında korona tespit edildi
|26 Mayıs 2020 15:54
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Van'da özel bir bakım merkezinin 2 çalışanında korona virüsü tespit edilirken, kurallara aykırı davranan yetkilisi hakkında ise idari soruşturma başlatıldı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında Edremit ilçesinde hizmet veren özel bakım merkezinde vardiya usulü çalışan personelin vardiya değişimi öncesi testlerinin yapılması, testi pozitif çıkanların hastaneye sevk edilmesi, negatif çıkanların da mesaiye başlamasının Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından talep edildiği belirtildi. Açıklamada, "Ancak sağlık ekiplerinin test yapmak için bilgi verdiği bakım merkezi yetkilileri Ramazan Bayramı dolayısıyla personelin toplanamadığını, 24 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan testlerin 25 Mayıs 2020 tarihinde yapılmasını talep etmiştir. Bakım merkezinin bu talebi üzerine sağlık ekipleri tarafından 25 Mayıs 2020 tarihinde vardiya değişimine girecek personelin testleri yapılmış ve laboratuvara gönderilmiştir. Özel bakım merkezi yetkilileri de vardiya değişiminin test sonuçlarının çıkması sonrası yapılması yönünde sağlık ekipleri tarafından uyarılmıştır. 35 kişilik personelin yapılan Covid-19 testi 25 Mayıs 2020 tarihinde saat 20.13'te çıkmıştır. Test sonuçlarında mesaiye başlayacak 2 personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bakım merkezi yetkililerine bildirilmiştir. Ancak bakım merkezinde test sonuçlarının beklenmeden vardiya değişiminin yapıldığı tespit edilmiş, bunun üzerine de sağlık ekipleri filyasyon çalışması başlatmıştır. Pandemiyle mücadele kapsamında kurallara aykırı davranan özel bakım merkezi yetkilisi hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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