1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Salgın döneminde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları azaldı'

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde dünya genelinde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları artarken, Türkiye'de bu olayların azaldığını bildirdi.
 26 Mayıs 2020 16:15
Yazdır
'Salgın döneminde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları azaldı'

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde dünya genelinde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları artarken, Türkiye'de bu olayların azaldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yılın 4 aylık döneminde meydana gelen kadın cinayetlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 düştüğü, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmeye başlandığı 11 Mart'tan önceki ve sonraki 70 günlük dönem kıyaslandığında ise polis/jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen aile içi ve kadına yönelik şiddet olay sayısında yüzde 7'lik, hayatını kaybeden kadın sayısında yüzde 31'lik azalma görüldüğü belirtildi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler ve atılan adımların etkisini göstermeye başladığına değinilen açıklamada geçmiş yıllarda kanun kapsamındaki hakaret, tehdit ve benzeri olayların normal adli bir olay olarak değerlendirildiği anımsatıldı ve bu olayların daha titizlikle analiz edilerek 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.

Böylelikle bu yöndeki şikayetlere ilişkin müracaatların yeni kurulan birimlerce hassas şekilde ele alınarak koruyucu ve önleyici tedbirlerin gecikmeksizin alınmasının sağlandığı aktarıldı.

Bu kapsamda ülke genelinde il/ilçe düzeyinde 1005 "kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliği" oluşturulduğu ve buralara alanında uzman personelin görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu yılın 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 45 bin 798 kadına şiddet olayı yaşanırken, 11 Mart-20 Mayıs tarihleri arasında 42 bin 693 kadına şiddet olayı yaşandı. 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 48 kadın hayatını kaybederken, 11 Mart- 20 Mayıs tarihlerinde 33 kadın hayatını kaybetti.

Ayrıca güvenlik güçleri bu yıl meydana gelen kadın cinayetlerini de analiz etti. Buna göre, polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde bu yıl hayatını kaybeden kadınların durumu incelendiğinde, yüzde 34'ü eşi, yüzde 27'si sevgilisi, yüzde 22'si aile bireyi, yüzde 64'ü evde, yüzde 13'ü sokakta, yüzde 56'sı evli, yüzde 24'ü boşanmış, yüzde 20'si bekar, yüzde 46'sı ateşli silahla, yüzde 36'sı kesici aletle, yüzde 22'si kıskançlık ve yüzde 8'i aldatma iddiasıyla hayatını kaybettiği tespit edildi."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yılmaz Özdil'den sonra Can Dündar'a da tebligat gitti
26 Mayıs 2020 17:55		 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
26 Mayıs 2020 16:40
Hızlı trende ilk sefer tarihi belli oldu
26 Mayıs 2020 15:50		 Anjiyo ziyareti sonrası karantinaya alınan mahallede vakalar artıyor
26 Mayıs 2020 14:04
Enerjide rekor: Elektrik üretiminin %90'ı yerli kaynaklardan
26 Mayıs 2020 13:25		 Bakan Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT şantiyesinde incelemelerde bulundu
26 Mayıs 2020 13:04
Diyanetten, Cuma namazı için 6 maddelik talimat!
26 Mayıs 2020 12:25		 AYM de uzaktan çalışıyor, toplantılar video konferansla...
26 Mayıs 2020 12:21
Gaziantep Valisinden vaka sayılarına dair açıklama
26 Mayıs 2020 12:07		 Ankara'nın Kovid-19'la mücadelesi dünya başkentleriyle paylaşılıyor
26 Mayıs 2020 12:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:55 - Yılmaz Özdil'den sonra Can Dündar'a da tebligat gitti17:48 - 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak?17:38 - Metroda virüs deneyi: 7 metrelik alanda herkese bulaşıyor17:26 - İsmail Hakkı Karadayı'nın vefat ettiği hastaneden açıklama17:24 - Bursa Şehir Hastanesi hattıyla ilgili protokol imzalandı17:18 - Yarın açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın son hali17:04 - WhatsApp'ta yayılan normalleşme takvimi detayları yeni bir bilgi mi?16:59 - Eskiden suyu içilen, balık tutulan derenin içler acısı hali16:58 - Gram altın düşmeye devam ediyor... 370'in altını gördü16:56 - Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bayramda kazalar can almaya devam etti
16:44 - Yüzük parmağı uzun olan erkeklerin korona'dan ölme riski daha düşük16:40 - Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?16:38 - Sendika, 40 bin memura 200 bin ücretsiz maske gönderdi16:34 - Harçlık vermeye çalışan yaşlı çifte kahve içmeye gittiler16:22 - FETÖ'den aranan kadın tutuklandı16:18 - Bodrum Belediye Başkanı: VİP araçlarla ilgili bir şey söylemedim16:15 - 'Salgın döneminde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları azaldı'16:05 - Yasağa rağmen denize girdiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler 1 Haziran'da okula gelecekler mi?
Gram altın düşmeye devam ediyor... 370'in altını gördü
Bu şehirdeki vaka artışı İstanbul'la yarışıyor
Koca: Tedbirler bayramdan önceki dönem kadar sert olmayacak
Kürekli saldırıya uğrayan komiser, neden silahla vurmadığını anlattı
WhatsApp'ta konuşmalarını yedekleyenlere kötü haber
Otobüs firmaları seferlere başlayacakları tarihi açıkladı
28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti
MEB, resen görevlendirme işlemlerinin detaylarını açıkladı
1000 liralık yardıma başvurdu, 8 otomobili olduğu ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
prezervatif 1
oğlak burcu 2
Allah çocuklarımın ömrümden alsın size versin 2
beğendiğin kıyafetin bedenini bulamamak 2
ramazan bayramı 1
kabir ziyaretleri 3
ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 2
koronanın bize öğrettikleri 3
defne sakura 2
selin ciğerci'nin aylık 600,000 tl kazanması 3
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam