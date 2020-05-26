FETÖ'den aranan kadın tutuklandı
|26 Mayıs 2020 16:22
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Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında uzun zamandır aranan ve jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan kadın mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı bulunan 1 çocuk annesi F.T.O.(32), Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde saklandığı evde İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı ve Bank Asya'da hesabının bulunduğu tespit edilen F.T.O'nun Ordu'nun Fatsa ilçesinde örgüte ait öğrenci yurdunda müdür olarak görev yaptığı ve sorumluluğunun bulunduğu iddia edildi. Eşinin de FETÖ'den cezaevinde hükümlü olduğu öğrenilen F.T.O. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Görüntü ve Sesli Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ordu Adliyesine görüntülü olarak bağlanıp savcıya ifade veren F.T.O, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip ByLock'u da televizyonlardan öğrendiğini söyledi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.T.O. yine SEGBİS ile ifade verdiği mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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