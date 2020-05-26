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Yüzük parmağı uzun olan erkeklerin korona'dan ölme riski daha düşük

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, uzun yüzük parmağına sahip olan erkeklerin anne karnındayken daha fazla testosteron aldığı ve bu yüzden yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı daha dayanıklı oldukları keşfedildi.
 26 Mayıs 2020 16:44
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Yüzük parmağı uzun olan erkeklerin korona'dan ölme riski daha düşük

Yapılan yeni bir araştırmada, daha uzun yüzük parmağı olan erkeklerin yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölme riskinin daha düşük olduğu bulundu.

Uzmanlar, rahimde daha fazla testosterona maruz kalan erkeklerin daha uzun yüzük parmaklarına sahip olduğunu belirtti. Testosteron hormonu, vücudun corona virüsle savaşmasına yardımcı olan ACE2 adı verilen enzimlerin üretilmesine rol oynuyor.

41 ülkede 200 bin kişiyi inceleyen bilim adamları, erkeklerin daha kısa yüzük parmaklarına sahip olduğu ülkelerdeki ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu buldu.

"4 BÖLGEDE BİYOLOJİK AVANTAJ SAĞLIYOR"

Araştırmayı yürüten, İngilltere'de yer alan Swansea Üniversitesi'nden Profesör John Manning, bu durumun erkek yüzük parmaklarının daha uzun olduğu Avustralya, Yeni Zelanda, Avusturya ve Doğu Asya ülkelerine "biyolojik bir avantaj" sağlayabileceğini söyledi. Öte yandan, araştırmaya göre İngiltere ve Galler'deki yüzük parmakları daha kısa olan erkekler, tüm ölümlerin yüzde 56'sını oluşturuyor.

TÜRKİYE EN KISA YÜZÜK PARMAĞI ORTALAMASINA SAHİP DÜNYADA ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Bununla birlikte araştırmada, en kısa yüzük parmağı ortalamasına sahip olan ülkeler sırasıyla "Bulgaristan, Arjantina, Türkiye, İspanya, İsrail, Romanya, Hindistan, Macraristan, Yunanistan ve İngiltere" olarak açıklandı. Çalışmada, Türkiye'deki Covid-19 ölümlerinin yüzde 2,1'inin kısa uzun parmağına sahip erkeklerin oluşturduğu aktardı.

En uzun yüksek parmağına sahip erkeklerin ise Malezya, Meksika, Rusya, Singapur, Brezilya, Avusturya, İzlanda, Yeni Zelanda, Avustralya ve Belçika'da yer aldığı görüldü.

Profesör Manning, "Teorimiz yüksek doğum öncesi testosteronu nedeniye uzun yüzük parmağına sahip olan erkeklerin daha yüksek ACE2 seviyelerine sahip olduğı ve bu yüzden Covid-19'la daha güçlü bir şekilde mücadele edebildikleri üzerine kurulu" açıklamasını yaptı.

Manning, çalışmanın bulguları nedeniyle daha uzun yüzük parmağına sahip olan erkeklerin Covid-19'u hafif semptomlarla atlatacağını ve daha erken işe dönebileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

YÜZÜK PARMAĞINIZI NASIL ÖLÇEBİLİRSİNİZ?

Öncelikli olarak elinizin işaret parmağını ve yüzük parmağını milimetrik olarak ölçün. Daha sonra işaret parmağınızın uzunluğunu, yüzük parmağınızın uzunluğuna bölün. Böylelikle ondalıklı bir sayı elde edeceksiniz.

0'dan sonraki rakamlar ne kadar küçük olursa, yüzük parmağı da o kadar uzun olur. Araştırmada, en uzun yüzük parmağı ortalamasına sahip erkeklerin 0,976 ortalamayla Malezya'da, en kısa yüzük parmağı ortalamasına sahip erkeklerin 0,99 oran ile Bulgaristan'da yaşadığı ortaya çıktı.

Eğer sizin de işaret parmağınızın yüzük parmağınıza oranı 0,99'dan düşükse yüzük parmağınız uzun demektir.
NTV
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