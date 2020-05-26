WhatsApp'ta yayılan normalleşme takvimi detayları yeni bir bilgi mi?
|26 Mayıs 2020 17:04
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Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından hazırlanan Normalleşme Takvimin kesin olmayan taslak hali, 12 Mayıs'ta tüm medyada yer almıştı.
Memurlar.net, 12 Mayıs'ta yayımlanan haberde, Normalleşme Takvimde yer alan tarihlerin kesin olmadığına dikkat çekilmişti. Örneğin takvimde, 13 ilde (Kayseri, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzurum, Van, Diyarbakır, Ordu, Trabzon) giriş çıkış yasağının 27 Mayıs'ta kaldırılacağı belirtilmektedir. Oysaki sayılan illerin bir kısmında seyahat izin yasağı kaldırılmıştır. Bu durum dahi, Normalleşme Takvimi diye medyada yer alan bilgilerin doğru olmayacağını göstermesi açısından yeterlidir. Normalleşme Takviminde yer alan tarihler günün ihtiyaçlarına göre devamlı değişmektedir.
Bu bağlamda, WhatsApp gruplarında "Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi Yayınlandı." başlığı ile dolaşan bilgilerde yeni bir bilgi değildir. 12 Mayıs'ta medyada yer alan takvimden alınmıştır. Hiçbir yeni husus bulunmamaktadır.
İşte son bir kaç gündür WhatsApp gruplarında dolaşan, kesinliği olmayan paylaşım:
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi Yayınlandı.
YASAKLARIN KALKACAĞI TARİHLER
- 27 Mayıs: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı kaldırılacak.
- 27 Mayıs: 13 şehirde giriş-çıkış yasağı kaldırılacak.
- 1 Haziran: Otel, bar, pavyon, club, çay bahçeleri, dernek lokalleri, yüzme havuzları, spor merkezi tesisleri açılacak.
- 1 Haziran: Kapasitenin %25'ini aşmamak şartıyla nikah salonları açılacak.
- 15 Haziran: Piknik alanları açılacak.
- 1 Haziran: Sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.
- 15 Haziran: Sınır kapıları açılacak.
- 1 Temmuz: Düğün salonları, sinema salonları ve tiyatro salonları açılacak.
- 1 Haziran: Hastaneler kademeli olarak normal düzenine dönecek.
- 1 Temmuz: Sağlık personellerinin yıllık izinleri kullanılabilir hale gelecek.
- 1 Temmuz: Sağlık personellerinin tayin işlemleri normale dönecek.
- 1 Haziran: 20.000 öğretmen alımı yapılacak.
- 15 Haziran: Öğrenci yurtları açılacak
- 12 Haziran: Cuma namazları cami dışında açık alanlarda kılınacak.
- 12 Haziran: Normal namazlar, mesafeyi korumak ve maske takmak koşuluyla camilerde kılınacak.
- 24 Ağustos: Kuran kursları açılacak...
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