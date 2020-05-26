Herkes Ramazan'ı, bayramı ailesiyle geçirdi, cezaevi personeli hariç!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun 30 Mart 2020 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda, cezaevi personeli yaklaşık iki aydır izolasyona tabi tutulmaktadır.

Ülkemizde yaşanan salgın süreci dolayısıyla, kamuda görev yapan birçok meslek grubu, görev alanına ilişkin hususlarda büyük fedakarlıklar göstermektedir. Fedakarlık gösteren meslek gruplarından biri de cezaevi personelidir.

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan birçok tedbiri hayata geçirdi. Bu kapsamda ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin, görev süreleri dışında evlerine gitmek yerine bakanlığın uygun gördüğü barınma yerlerinde 15 gün izolasyona tabi tutulmakta, 15 gün de cezaevlerinde yatılı olarak nöbet tutmakta ve bu döngü yaklaşık iki aydır devam etmektedir. Personel eksikliğinin olduğu ceza infaz kurumlarında ise nöbet süreleri farklılaşmaktadır.

Herkesin evde kalmaya çağrıldığı salgın sürecinde, cezaevi personelinin evde kalmaması yönünde talimat gelmiş ve cezaevi personeli Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, Adalet Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda hükümlü/tutuklu sağlığı için evinden, ailesinden ayrı kalarak vazifesini yürütmektedir.

İzolasyon sürecinin Ramazan ayına denk gelmiş olması, cezaevi personelinin evlerindeki iftar sofralarından ayrı bırakmıştır. Bu sene herkes evinde ailesi ile Ramazan Bayramı sevincini yaşarken, cezaevi personeli ise izole edildikleri yerlerde ya da ceza infaz kurumlarında nöbetleri başında, ailelerinden uzak bir şekilde Ramazan Bayramını geçirmektedir.