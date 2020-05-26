1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yarın açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın son hali

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın görüntülerinin yer aldığı bir kamu spotu paylaşıldı.
 26 Mayıs 2020 17:18
Yazdır
Yarın açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın son hali

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın görüntülerinin yer aldığı bir kamu spotu paylaşıldı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın görüntülerinin yer aldığı bir kamu spotu yarın, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde yapılacak olan açılışından bir gün önce paylaşıldı. Videoda adanın görüntüleriyle birlikte yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak?
26 Mayıs 2020 17:48		 İsmail Hakkı Karadayı'nın vefat ettiği hastaneden açıklama
26 Mayıs 2020 17:26
THY Genel Müdürü, uçağa binişlerin nasıl olacağını açıkladı
26 Mayıs 2020 15:38		 İstanbul'da camiler yeniden açılışa hazırlanıyor
26 Mayıs 2020 15:10
28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti
26 Mayıs 2020 14:47		 İstanbullular, şehirler arası seyahat yasağını böyle delmiş!
26 Mayıs 2020 13:51
'Üşüdüm' diye 112'yi aradı, polis tıkalı bacasını açtı
26 Mayıs 2020 13:48		 Kürekli saldırıya uğrayan komiser, neden silahla vurmadığını anlattı
26 Mayıs 2020 13:34
Kayseri'de 8 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
26 Mayıs 2020 12:39		 Üniversite, uzaktan eğitim öğrencileri için paylaşım yarışması düzenledi
26 Mayıs 2020 12:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:55 - Yılmaz Özdil'den sonra Can Dündar'a da tebligat gitti17:48 - 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak?17:38 - Metroda virüs deneyi: 7 metrelik alanda herkese bulaşıyor17:26 - İsmail Hakkı Karadayı'nın vefat ettiği hastaneden açıklama17:24 - Bursa Şehir Hastanesi hattıyla ilgili protokol imzalandı17:18 - Yarın açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın son hali17:04 - WhatsApp'ta yayılan normalleşme takvimi detayları yeni bir bilgi mi?16:59 - Eskiden suyu içilen, balık tutulan derenin içler acısı hali16:58 - Gram altın düşmeye devam ediyor... 370'in altını gördü16:56 - Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bayramda kazalar can almaya devam etti
16:44 - Yüzük parmağı uzun olan erkeklerin korona'dan ölme riski daha düşük16:40 - Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?16:38 - Sendika, 40 bin memura 200 bin ücretsiz maske gönderdi16:34 - Harçlık vermeye çalışan yaşlı çifte kahve içmeye gittiler16:22 - FETÖ'den aranan kadın tutuklandı16:18 - Bodrum Belediye Başkanı: VİP araçlarla ilgili bir şey söylemedim16:15 - 'Salgın döneminde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları azaldı'16:05 - Yasağa rağmen denize girdiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler 1 Haziran'da okula gelecekler mi?
Gram altın düşmeye devam ediyor... 370'in altını gördü
Bu şehirdeki vaka artışı İstanbul'la yarışıyor
Koca: Tedbirler bayramdan önceki dönem kadar sert olmayacak
Kürekli saldırıya uğrayan komiser, neden silahla vurmadığını anlattı
WhatsApp'ta konuşmalarını yedekleyenlere kötü haber
Otobüs firmaları seferlere başlayacakları tarihi açıkladı
28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti
MEB, resen görevlendirme işlemlerinin detaylarını açıkladı
1000 liralık yardıma başvurdu, 8 otomobili olduğu ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bayram günü operatörlerin çekmemesi 3
faşo ağa 1
afyon'da polise kürekle vuran kişi 1
beğendiğin kıyafetin bedenini bulamamak 2
yayla 1
defne sakura 2
ezgi mola 1
prezervatif 1
fincan böreği 2
kabir ziyaretleri 3
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam