Yarın açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın son hali
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın görüntülerinin yer aldığı bir kamu spotu paylaşıldı.
|26 Mayıs 2020 17:18
|Yazdır
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın görüntülerinin yer aldığı bir kamu spotu paylaşıldı.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın görüntülerinin yer aldığı bir kamu spotu yarın, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde yapılacak olan açılışından bir gün önce paylaşıldı. Videoda adanın görüntüleriyle birlikte yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak?
26 Mayıs 2020 17:48
|İsmail Hakkı Karadayı'nın vefat ettiği hastaneden açıklama
26 Mayıs 2020 17:26
|THY Genel Müdürü, uçağa binişlerin nasıl olacağını açıkladı
26 Mayıs 2020 15:38
|İstanbul'da camiler yeniden açılışa hazırlanıyor
26 Mayıs 2020 15:10
|28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti
26 Mayıs 2020 14:47
|İstanbullular, şehirler arası seyahat yasağını böyle delmiş!
26 Mayıs 2020 13:51
|'Üşüdüm' diye 112'yi aradı, polis tıkalı bacasını açtı
26 Mayıs 2020 13:48
|Kürekli saldırıya uğrayan komiser, neden silahla vurmadığını anlattı
26 Mayıs 2020 13:34
|Kayseri'de 8 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
26 Mayıs 2020 12:39
|Üniversite, uzaktan eğitim öğrencileri için paylaşım yarışması düzenledi
26 Mayıs 2020 12:23