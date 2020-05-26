İsmail Hakkı Karadayı'nın vefat ettiği hastaneden açıklama
Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi: Eski Genelkurmay Başkanımız İsmail Hakkı Karadayı, multipl organ yetmezliği ve septisemi nedeniyle hayatını kaybetti
|26 Mayıs 2020 17:26
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22. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın, tedavi gördüğü hastanede multipl organ yetmezliği ve septisemi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Kadıköy Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Karadayı'nın bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Eski Genelkurmay Başkanımız İsmail Hakkı Karadayı, multipl organ yetmezliği ve septisemi nedeniyle hayatını kaybetti. Karadayı bir süredir metastatik kanser nedeniyle kemoterapi tedavisi görüyordu. Son hafta terminal dönemde yoğun bakımda tedavisi devam eden Karadayı bugün saat 11.45'te vefat etti."28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti
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