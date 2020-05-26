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Metroda virüs deneyi: 7 metrelik alanda herkese bulaşıyor

İngiltere'deki deneyde metroya binen bir Covid-19 hastasının, yedi metrelik alandaki herkesi virüsle kapladı.
 26 Mayıs 2020 17:38
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Metroda virüs deneyi: 7 metrelik alanda herkese bulaşıyor

Dünyayı diz çöktüren corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de, corona virüsün metrolarda nasıl bulaştığına dair yeni bir simülasyon videosu yayınlandı.

Oregon Üniversitesi tarafından yayınlanan simülasyon görüntüsü, ülkenin normalleşmeye ve okulların açılma hazırlığı sırasında yayınlandı. Simülasyonda metroda seyahat eden bir corona virüs hastasının, en ufak bir öksürük veya hapşırmayla çevresindeki 7 metrelik alanda herkese virüs bulaştırdığı görüldü.

Ayrıca corona virüse sahip bir kişinin oturduğu ve dokunduğu yüzeylerde virüsün uzun süre etkili olduğu ifade edildi.
DHA
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