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65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak?

65 yaş üstü vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın birinci günü sokağa çıktılar. Altı saatlik izinleri boyunca vatandaşlar bayramın tadını çıkardı. Yeni haftada uygulanacak sokağa çıkma izni saatleri ve günleri merak konusu oldu.
 26 Mayıs 2020 17:48
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65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak?

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Daha sonra sokağa çıkma yasağı belirli tarihler arasında verilen izinlere dönüştü.

Yeni kararlar gereğince, artık 0-14 yaş çocuklar, 15-20 yaş gençler ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar, belirli gün ve saat aralığında sokağa çıkabiliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar da 24 Mayıs pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabildiler. Gençler ve çocuklarda olduğu gibi, yaşlı vatandaşlarımız için de yeni hafta sokağa çıkma izninin ne zaman olacağı henüz belli değil.

65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağının kısmi olarak uygulanması ilk olarak 17 Mayıs tarihinde başladı. 17 Mayıs'ta yaşlılar belirlenen gün ve saatte sokağa çıkabildiler. Aynı grup için belirlenen ikinci gün ise 24 Mayıs 2020 oldu.

Böylece yaşlılar Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokağa çıkma iznine sahip oldular. Uygulama olduğu gibi devam ederse yaşlıların bir sonraki sokağa çıkma izni 31 Mayıs Pazar gününe denk gelecek. Ancak bu konuda henüz resmi bir karar açıklanmadı.

65 YAŞ VE 20 YAŞ ALTI ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital kabineye sekizinci kez başkanlık etti. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alındı.

Toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili açıklama yapılmadı.

Konuya dair son dakika detayları olursa haberimizden bulabilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası veriliyor.

(Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi; Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 Türk Lirasından 1000 Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.) maddesi de bulunuyor.
NTV
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