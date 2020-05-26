1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yılmaz Özdil'den sonra Can Dündar'ın villası da yıkılacak

MİT TIR'ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar'ın Bodrum'daki muhteşem manzaralı villasının yalnız devlet ormanını değil Maliye Hazinesi'ne ait araziyi de 188 metre işgal ettiği ortaya çıkmıştı. Kaçak yapılı villasının yıkımı ile ilgili tebligatın Dündar'ın eşinin resmi adresine gönderildiği öğrenildi.
 26 Mayıs 2020 17:55
Yazdır
Yılmaz Özdil'den sonra Can Dündar'ın villası da yıkılacak

MİT TIR'ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar'ın Bodrum Kumbahçe'de ormanın yanı başında bulunan lüks villasının ormanı işgal ettiği belirlenmişti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Dündar'ın villasının havuz bölümünün devlet ormanı alanına 27 metre tecavüzlü olduğunu saptamıştı. Orman Bölge Müdürlüğü mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu, belirlenen işgal suç zabıt tutanağı altına alınmıştı. Tutanağı, adreslerinde bulunmayan Can Dündar ve eşi Dilek Dündar imzalamamıştı.

MALİYE HAZİNESİ ARAZİSİNE 188 METRE GİRMİŞ

Bodrum Orman İşletme Sefliği'nce 11 Mayıs günü yapılan kontrollerde Dündar'ın villasının yalnız devlet ormanını işgal etmediği, villanın 188 metrekarelik kısmının ise Maliye Hazinesi arazisini de işgal ettiği tespit edilmişti.

TEBLİGAT BAYRAMDAN ÖNCE GÖNDERİLMİŞ

Dündar'ın orman ve hazine işgalli lüks villası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Can Dündar'ın kaçak yapılı villasıyla ilgili tahliye tebligatının Dündar'ın eşinin 'kanuni tebligat adresi'ne bayramdan önce gönderildiği öğrenildi.

15 GÜN SONUNDA YIKIM YAPILACAK

Edinilen bilgiye göre, tebligatta 15 günlük yasal süre sonunda işgal edilen kısmın terk edilmesi ve bu terk sırasında devlet arazisinde kalan havuzun kendileri tarafından yıkılması istendi.

Firari Dündar eğer kaçak bölümleri kendi yıkmazsa yıkım Bodrum Belediyesi'nce yapılacak.


HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
EGM uyardı: Evinizi dezenfekte edeceğini söyleyenleri eve almayın
26 Mayıs 2020 18:10		 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
26 Mayıs 2020 16:40
'Salgın döneminde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları azaldı'
26 Mayıs 2020 16:15		 Hızlı trende ilk sefer tarihi belli oldu
26 Mayıs 2020 15:50
Anjiyo ziyareti sonrası karantinaya alınan mahallede vakalar artıyor
26 Mayıs 2020 14:04		 Enerjide rekor: Elektrik üretiminin %90'ı yerli kaynaklardan
26 Mayıs 2020 13:25
Bakan Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT şantiyesinde incelemelerde bulundu
26 Mayıs 2020 13:04		 Diyanetten, Cuma namazı için 6 maddelik talimat!
26 Mayıs 2020 12:25
AYM de uzaktan çalışıyor, toplantılar video konferansla...
26 Mayıs 2020 12:21		 Gaziantep Valisinden vaka sayılarına dair açıklama
26 Mayıs 2020 12:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:28 - Hobi olarak başladığı çilekte, talebe yetişemiyor19:19 - Çileğin içerisinden çıkan böceklere ilişkin açıklama19:17 - Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti19:16 - MHP'li Büyükataman: Babacan'ın dili kendisine ait değil19:10 - Savunma Sanayii Başkanlığı: M4K'ların yeni teslimatları yapıldı19:05 - Yaşının yarısı kadar ceza yedi, 7 bin TL ceza kesildi19:04 - İranlılar, Türkiye'den konut alımında 1. sırada18:55 - O il kısıtlamaya yüzde 100 uydu, hiç ceza yazılmadı18:52 - Edirne Valiliği: Polise mukavemet gösteren 7 kişi aranıyor18:47 - ABD'de polis şüpheliyi boğarak öldürdü
18:37 - McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor18:33 - Yakıtı biten aracı, polisler akaryakıt istasyonuna kadar itti18:26 - Eski Rus milletvekilinin kızı ceviz ve evlilik vaadiyle dolandırmış18:23 - Atatürk Üniversitesi, aşı çalışmasıyla Türkiye'deki beş üniversite arasına girdi18:12 - Herkes Ramazan'ı, bayramı ailesiyle geçirdi, cezaevi personeli hariç!18:10 - EGM uyardı: Evinizi dezenfekte edeceğini söyleyenleri eve almayın18:00 - FETÖ'nün hakim savcı yetiştirme planı17:55 - Yılmaz Özdil'den sonra Can Dündar'ın villası da yıkılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın düşmeye devam ediyor... 370'in altını gördü
Öğretmenler 1 Haziran'da okula gelecekler mi?
Koca: Tedbirler bayramdan önceki dönem kadar sert olmayacak
Bu şehirdeki vaka artışı İstanbul'la yarışıyor
Kürekli saldırıya uğrayan komiser, neden silahla vurmadığını anlattı
WhatsApp'ta konuşmalarını yedekleyenlere kötü haber
Otobüs firmaları seferlere başlayacakları tarihi açıkladı
28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
MEB, resen görevlendirme işlemlerinin detaylarını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ramazan bayramı 1
Bayram günü operatörlerin çekmemesi 3
koronanın bize öğrettikleri 3
menemen 3
evde kendi saçını kesenler 5
afyon'da polise kürekle vuran kişi 1
ertem şener 1
Boş boş oturmak 1
oğlak burcu 2
kabir ziyaretleri 3
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam