FETÖ'nün hakim savcı yetiştirme planı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından üyelerine hakimlik ve savcılık sınavlarına girmeleri konusunda telkinlerde bulunulduğu, hatta mensuplarının sırf hakimlik savcılık sınavlarına hazırlanmaları için hukuk fakültesi mezunları arasından "çalışma evleri" oluşturulduğu biliniyordu. Bu evlerin nasıl çalıştığına ve sistemin nasıl işlediğine ilişkin önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

IŞIK EVLERİNDEN ÇALIŞMA EVLERİNE

Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre çalışma evlerine yanlızca ışık evleri, dershaneler ve okullar vasıtası ile eleman temin ediliyordu. Çünkü mahrem görev kapsamında büyük önem atfedilen hakim ve savcılık mesleğine örgüt mensuplarının yerleştirilmesi için çok önemliydi.

Bu evlerde hakimlik ve savcılık sınavlarına hazırlanan örgüt mensuplarına sınav soruları yasal olmayan yollarla temin edilip sınavdan birkaç gün önce, abiler/ablalar tarafından cevapları işaretlenmiş kitapçıklar halinde gösterilerek ezberlemelerinin ve bu şekilde sınavda başarılı olmalarının sağlanıyordu.

Çalışma evlerinde kalan kişiler hakimlik ve savcılık sınavını kazanmaları halinde örgütün yargı içerisindeki bürokrat ve üst düzey yöneticileri tarafından referans olunacağı söyleniyor, hatta bu uygulamaya geçiriliyordu.

TEDBİR KURALLARI EN ÜST SEVİYEDE

Mülakatı geçip staja başlayan hakim ve savcı adaylarının Adalet Akademisi ve staj döneminde de yine örgüt tarafından koordine edildiği, kendilerinden olan hakim ve savcı adaylarının deşifre olmasını engellemek amacıyla, örgütle irtibatlarını gizlilik içerisinde ve silahlı örgüt liderinin "tedbir" kurallarına uygun şekilde sürdürecekleri evlerde kalmalarının tavsiye edildiği kaydedildi.

BEŞER KİŞİLİK GRUPLAR

Adayların beşer kişilik kapalı gruplar halinde ve örgüt tarafından finanse edilen evlerde kalmalarının sağlandığı, iki evin irtibat halinde olmasının istendiği, bu evlere "murakıp" adı verilen örgüt mensubu kişilerin gönderilerek evde kalan öğrencilerden bilgi alınmasının ve tavsiyelerde bulunulmasının sağlandığı ifade edildi.

AKADEMİ YURDUNA AJAN YERLEŞTİRİLİYORMUŞ

Örgütün Türkiye Adalet Akademisi stajında hakim ve savcı adaylarını staj dönemlerine göre ayırdığı, bazı hakim ve savcı adaylarına Türkiye Adalet Akademisi yurdunda kalmaları tavsiye edilerek bu kişilerden, örgüt lehine ya da aleyhine konuşan aday arkadaşlarının bildirilmesinin istendiği saptandı.

HER DÖNEMİN SORUMLUSU ABİ/ABLASI VARDI

Her dönemin sorumlu abisinin/ablasının bulunduğu, evlere gönderilen örgüt mensubu murakıpların hakim ve savcı adaylarına gerektiğinde oruç tutmama, oruç tutsa dahi elinde su şişesiyle gezme, cuma namazına gitmeme, kokteyl ve resepsiyonlarda içki içme, örgüt dışından başka bayanlarla evlenmeme yönünde telkinde bulundukları belirlendi. Örgüt mensubu hakim ve savcıların T1, T2, T3, T4, T5 ve A1 şeklinde kategorize edilerek taşra ve devre yapılanmasının oluşturulduğu tespit edildi.

DAMLA KAYAYERLİ