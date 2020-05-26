1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yakıtı biten aracı, polisler akaryakıt istasyonuna kadar itti

TOKAT'ta, uygulama noktasına yakın yerde aracının yakıtı biten Kaan Adil Öztürk'e (43) polis memurları yardım etti. Polisler, Öztürk'ün aracını 750 metre uzaklıkta bulunan akaryakıt istasyonuna kadar itti.
 26 Mayıs 2020 18:33
Yazdır
Yakıtı biten aracı, polisler akaryakıt istasyonuna kadar itti

Tokat'ın Zile ilçesinde, Huzurevi önünde sokağa çıkma yasağı kapsamında denetim yapan polis memurları, karşı tarafta 60 ZS 090 plakalı hafif ticari aracın durduğunu fark etti. Aracın uygulama noktasından kaçacağını düşünen polis memurları, yanına gittiklerinde Kaan Adil Öztürk yönetimindeki aracın yakıtının bittiğini, sürücünün besicilikle uğraştığını ve izin belgesinin olduğunu gördü.

Polis memurları, vatandaşın mağdur olmaması için aracı bulunduğu yerden 750 metre ilerideki akaryakıt istasyonuna kadar iterek yardım etti. Yakıtını alan Öztürk, hayvanlarının yanına geri döndü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
O il kısıtlamaya yüzde 100 uydu, hiç ceza yazılmadı
26 Mayıs 2020 18:55		 Bursa Şehir Hastanesi hattıyla ilgili protokol imzalandı
26 Mayıs 2020 17:24
Eskiden suyu içilen, balık tutulan derenin içler acısı hali
26 Mayıs 2020 16:59		 Harçlık vermeye çalışan yaşlı çifte kahve içmeye gittiler
26 Mayıs 2020 16:34
Bodrum Belediye Başkanı: VİP araçlarla ilgili bir şey söylemedim
26 Mayıs 2020 16:18		 Yasağa rağmen denize girdiler
26 Mayıs 2020 16:05
Özel bakım merkezinin 2 çalışanında korona tespit edildi
26 Mayıs 2020 15:54		 TIR'ların çarpıştığı kazada meyve ve sebzeler yola saçıldı
26 Mayıs 2020 15:49
Hastane izni alıp, bayram ziyaretine gidenler 112'yi kilitledi
26 Mayıs 2020 15:27		 Kaymakamlık, Belediye Başkanının iddialarını yalanladı
26 Mayıs 2020 14:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:28 - Hobi olarak başladığı çilekte, talebe yetişemiyor19:19 - Çileğin içerisinden çıkan böceklere ilişkin açıklama19:17 - Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti19:16 - MHP'li Büyükataman: Babacan'ın dili kendisine ait değil19:10 - Savunma Sanayii Başkanlığı: M4K'ların yeni teslimatları yapıldı19:05 - Yaşının yarısı kadar ceza yedi, 7 bin TL ceza kesildi19:04 - İranlılar, Türkiye'den konut alımında 1. sırada18:55 - O il kısıtlamaya yüzde 100 uydu, hiç ceza yazılmadı18:52 - Edirne Valiliği: Polise mukavemet gösteren 7 kişi aranıyor18:47 - ABD'de polis şüpheliyi boğarak öldürdü
18:37 - McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor18:33 - Yakıtı biten aracı, polisler akaryakıt istasyonuna kadar itti18:26 - Eski Rus milletvekilinin kızı ceviz ve evlilik vaadiyle dolandırmış18:23 - Atatürk Üniversitesi, aşı çalışmasıyla Türkiye'deki beş üniversite arasına girdi18:12 - Herkes Ramazan'ı, bayramı ailesiyle geçirdi, cezaevi personeli hariç!18:10 - EGM uyardı: Evinizi dezenfekte edeceğini söyleyenleri eve almayın18:00 - FETÖ'nün hakim savcı yetiştirme planı17:55 - Yılmaz Özdil'den sonra Can Dündar'ın villası da yıkılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın düşmeye devam ediyor... 370'in altını gördü
Öğretmenler 1 Haziran'da okula gelecekler mi?
Koca: Tedbirler bayramdan önceki dönem kadar sert olmayacak
Bu şehirdeki vaka artışı İstanbul'la yarışıyor
Kürekli saldırıya uğrayan komiser, neden silahla vurmadığını anlattı
WhatsApp'ta konuşmalarını yedekleyenlere kötü haber
Otobüs firmaları seferlere başlayacakları tarihi açıkladı
28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
MEB, resen görevlendirme işlemlerinin detaylarını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sağa sola bakmamak 3
defne sakura 2
ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 2
afyon'da polise kürekle vuran kişi 1
evde kendi saçını kesenler 5
enis arıkan 1
fincan böreği 2
Boş boş oturmak 1
Yeşil 2
şans vermek 2
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam