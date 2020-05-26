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McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Formula 1 araç üreticilerinden McLaren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şirket genelinde 1200 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını açıkladı.
 26 Mayıs 2020 18:37
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McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Formula 1 araç üreticilerinden McLaren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şirket genelinde 1200 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

McLaren'den yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Formula 1 gelirlerinde düşüş yaşanacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 80'i McLaren'in yarış takımından olmak üzere şirket bünyesinde toplam 1200 kişinin işten çıkarılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

McLaren daha önce sürücüleri Lando Norris ve Carlos Sainz'ın maaşlarında kesinti yapmış, bazı çalışanlara da ücretsiz izin vermişti.
Anadolu Ajansı
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