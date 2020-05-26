ABD'de polis şüpheliyi boğarak öldürdü
|26 Mayıs 2020 18:47
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ABD'nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişi, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürüldü.
ABD'nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişi, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürüldü. ABD polisi dizi ile şüphelinin ensesine yaslayarak nefessiz bıraktı. Yerde yüzüstü yatan adamın defalarca "Nefes alamıyorum" sözlerine aldırış etmeyen polis, adamın üstüne tüm gücüyle yüklendi. Polisin bu hareketi sonrası şüphelinin solunum yolları tıkandı.
ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDIĞI SIRADA ÖLDÜ
Minneapolis polisi gözaltına alınan kişinin daha sonra 'tıbbi problemden' dolayı öldüğünü açıkladı. Görüntülerde adamın bir süre sonra hareket etmediği görülüyor. İsmi açıklamayan şüphelinin Hennepin bölgesindeTıbbi Merkeze kaldırıldığı ve daha sonra vefat ettiği belirtildi. FBI yaptığı açıklamada, polislerin görevden uzaklaştırıldıkları ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
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