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Edirne Valiliği: Polise mukavemet gösteren 7 kişi aranıyor

Edirne Valiliği, kendilerini uyaran polislere mukavemet gösteren grup üyelerinden 1'inin gözaltına alındığını, çok sayıda suç kaydı bulunan 7 kişinin ise yakalanması için çalışma yürütüldüğünü bildirdi
 26 Mayıs 2020 18:52
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Edirne Valiliği: Polise mukavemet gösteren 7 kişi aranıyor

Edirne Valiliğinden, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden grubu uyaran polise mukavemette bulunanlardan 1'inin gözaltına alındığı, 7'sinin ise arandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Mayıs Pazar günü Keşan ilçesinde Belde sokaktaki kaldırım kenarına kurulu masada alkol alan grubun, polis ekiplerince uyarıldığı, grup üyelerinin polise zorluk çıkardığı belirtildi.

Bölgeye kalabalığın toplanması sonrası bölgeye ekiplerin çağrıldığı, kalabalığın dağılmaması ve grubun taşkınlık çıkarması üzerine kalabalığa kademeli olarak müdahale edildiği kaydedildi.

Polis memurlarını tehdit eden ve mukavemet gösteren S.H'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay esnasında yakalanan S.H. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 şarjör ve içerisinde 5 kurusıkı fişeği ele geçirilmiş ve yapılan alkol kontrolünde 425 promil alkolü olduğu tespit edilmiştir.

Gözaltına alınan S.H'nin 3 tehdit, 3 hakaret, 3 kasten yaralama, 2 hırsızlık, 1 genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 1 mala zarar verme, 1 konut dokunulmazlığının ihlali, 1 taksirle yaralama, 1 intihara teşebbüs olmak üzere toplam 12 suç kaydı bulunmaktadır."

Açıklamada, kamera kayıtlarından polise mukavemet gösteren; 23 suç kaydı bulunan D.B. (37), 16 suç kaydı bulunan I.B. (23), 13 suç kaydı bulunan F.K. (39), 12 suç kaydı olan K.K. (36), 12 suç kaydı bulunan F.Ç. (39), 4 suç kaydı olan N.K. (30) ile 2 suç kaydı olan H.D'nin (15) yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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