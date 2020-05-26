Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.
|26 Mayıs 2020 19:17
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