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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.
 26 Mayıs 2020 19:17
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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.

DHA
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