Hobi olarak başladığı çilekte, talebe yetişemiyor
|26 Mayıs 2020 19:28
|Yazdır
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, 7 yıl önce hobi olarak saksıya diktiği çilek fidelerini tarlaya taşıyan Nilgün Kayıran, şimdi ürün talebine zor yetişiyor.
Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Nilgün Kayıran, 2013 yılında pazardan aldığı çilek fidelerini evindeki saksıya dikti. Bir süre sonra saksıda yetişen çileklerin tadını beğenen ve veriminden de memnun kalan Kayıran, tarlaya taşımaya karar verdi. Kayıran, devletin de desteğiyle 2 dönümlük tarlada çilek üretmeye başladı.
Eşiyle birlikte çileklerin hasadına başlayan Nilgün Kayıran, taleplere de yetişemiyor. Çileğin kilosunu 10 liradan sattığını anlatan Kayıran, "Valiliğimiz ve kaymakamlığımızın destekleri ile bahçemizi 2 dönüme çıkardık. Bu hasat döneminde yaklaşık 10 ton ürün almayı hedefliyoruz. Eşim ve çocuğumla birlikte çilekleri topluyoruz. Müşterilerimiz kendileri gelip elleriyle topluyorlar. Tamamen organik olan ürünlerimiz bahçede bitiyor. Kilosunu 10 liraya satıyoruz ve pazarlamada kesinlikle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bunun yanı sıra yaklaşık 10 çiftçimize de bahçe kurmaları konusunda yardımcı oluyorum, onları da çilek yetiştiriciliğine özendirdim" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yaşının yarısı kadar ceza yedi, 7 bin TL ceza kesildi
26 Mayıs 2020 19:05
|65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak?
26 Mayıs 2020 17:48
|İsmail Hakkı Karadayı'nın vefat ettiği hastaneden açıklama
26 Mayıs 2020 17:26
|Yarın açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın son hali
26 Mayıs 2020 17:18
|THY Genel Müdürü, uçağa binişlerin nasıl olacağını açıkladı
26 Mayıs 2020 15:38
|İstanbul'da camiler yeniden açılışa hazırlanıyor
26 Mayıs 2020 15:10
|28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti
26 Mayıs 2020 14:47
|İstanbullular, şehirler arası seyahat yasağını böyle delmiş!
26 Mayıs 2020 13:51
|'Üşüdüm' diye 112'yi aradı, polis tıkalı bacasını açtı
26 Mayıs 2020 13:48
|Kürekli saldırıya uğrayan komiser, neden silahla vurmadığını anlattı
26 Mayıs 2020 13:34