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Hobi olarak başladığı çilekte, talebe yetişemiyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, 7 yıl önce hobi olarak saksıya diktiği çilek fidelerini tarlaya taşıyan Nilgün Kayıran, şimdi ürün talebine zor yetişiyor.
 26 Mayıs 2020 19:28
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Hobi olarak başladığı çilekte, talebe yetişemiyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, 7 yıl önce hobi olarak saksıya diktiği çilek fidelerini tarlaya taşıyan Nilgün Kayıran, şimdi ürün talebine zor yetişiyor.

Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Nilgün Kayıran, 2013 yılında pazardan aldığı çilek fidelerini evindeki saksıya dikti. Bir süre sonra saksıda yetişen çileklerin tadını beğenen ve veriminden de memnun kalan Kayıran, tarlaya taşımaya karar verdi. Kayıran, devletin de desteğiyle 2 dönümlük tarlada çilek üretmeye başladı.

Eşiyle birlikte çileklerin hasadına başlayan Nilgün Kayıran, taleplere de yetişemiyor. Çileğin kilosunu 10 liradan sattığını anlatan Kayıran, "Valiliğimiz ve kaymakamlığımızın destekleri ile bahçemizi 2 dönüme çıkardık. Bu hasat döneminde yaklaşık 10 ton ürün almayı hedefliyoruz. Eşim ve çocuğumla birlikte çilekleri topluyoruz. Müşterilerimiz kendileri gelip elleriyle topluyorlar. Tamamen organik olan ürünlerimiz bahçede bitiyor. Kilosunu 10 liraya satıyoruz ve pazarlamada kesinlikle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bunun yanı sıra yaklaşık 10 çiftçimize de bahçe kurmaları konusunda yardımcı oluyorum, onları da çilek yetiştiriciliğine özendirdim" diye konuştu.

DHA
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