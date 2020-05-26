'Dur' ihtarına uymayan ambulans sürücüsü yakalandı
Karabük'te özel bir şirkete ait ambulansla polis noktalarından "dur" ihtarına rağmen geçen sürücü yakalandı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen ambulans sürücüsünün yoklama kaçağı olduğu belirlendi
|26 Mayıs 2020 20:04
|Yazdır
Karabük'ten İstanbul'a giden H.E. (26) yönetimindeki 34 BGV 930 plakalı özel bir şirkete ait ambulans, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle oluşturulan polis noktalarından sirenlerini açarak geçmeye çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.
"Dur" ihtarına uymayarak birkaç polis noktasından bu şekilde geçen ambulans, kent çıkışındaki Organize Sanayi Bölgesi girişinde durduruldu.
İçinde hasta olmadığı anlaşılan ambulansın sürücüsüne ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı.
Kente 3 gün önce İstanbul ilinden geldiği anlaşılan ve ifadesi alınmak üzere karakola götürülen ambulans sürücüsünün yoklama kaçağı olduğu belirlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|O il kısıtlamaya yüzde 100 uydu, hiç ceza yazılmadı
26 Mayıs 2020 18:55
|Yakıtı biten aracı, polisler akaryakıt istasyonuna kadar itti
26 Mayıs 2020 18:33
|Bursa Şehir Hastanesi hattıyla ilgili protokol imzalandı
26 Mayıs 2020 17:24
|Eskiden suyu içilen, balık tutulan derenin içler acısı hali
26 Mayıs 2020 16:59
|Harçlık vermeye çalışan yaşlı çifte kahve içmeye gittiler
26 Mayıs 2020 16:34
|Bodrum Belediye Başkanı: VİP araçlarla ilgili bir şey söylemedim
26 Mayıs 2020 16:18
|Yasağa rağmen denize girdiler
26 Mayıs 2020 16:05
|Özel bakım merkezinin 2 çalışanında korona tespit edildi
26 Mayıs 2020 15:54
|TIR'ların çarpıştığı kazada meyve ve sebzeler yola saçıldı
26 Mayıs 2020 15:49
|Hastane izni alıp, bayram ziyaretine gidenler 112'yi kilitledi
26 Mayıs 2020 15:27