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2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

2 ilde bazı yerleşim yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 26 Mayıs 2020 20:17
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2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

YOZGAT

Yozgat'ın Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesi, 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.

Ankara'dan Çıraderesi Mahallesi'ne gelen 9 kişilik ailenin 2 ferdinde korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine mahalle, Yozgat Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Cami hoparlöründen mahallenin karantina altına alındığı duyuruldu.

Derbent Köyü Muhtarı Yılmaz Dursun, "Mahallemiz olan Çıraderesi, bugün itibarıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alınmıştır. Mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanmış, jandarma gözetimindedir. Sebebi ise 13 Mayıs'ta Ankara'dan iki vatandaş geliyor, 21 Mayıs'ta hastalanıyorlar ve hastaneye gidiyorlar. Testleri pozitif çıkıyor, o yüzden mahalle karantinaya alındı. Mahallemiz 16 hane, 65 kişi yaşıyor. Mahalleden anons yapılarak vatandaşlarımız bilgilendirildi. İhtiyaçlar ise Yozgat Valiliği tarafından karşılanacak" dedi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 8 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alınması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda yapılan testlerde, Haliliye ilçesi Bamyasuyu ve Şair Nabi mahalleri, Eyyübiye ilçesi Süleymanşah Mahallesi, Karaköprü ilçesi Ali Baba, Seyrantepe ve Atakent mahalleleri, Viranşehir ilçesi Şarkıpınar Mahallesi ile Siverek ilçesi Şirinkuyu Mahallesi'nde oturan bazı vatandaşların sonucu pozitif çıktı.

Söz konusu mahallelerde tespit edilen 8 binada, 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Siverek ilçesindeki 3 binada uygulanan karantinanın ise sona erdiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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