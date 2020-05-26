'Erzurum Valisi Karslıları üzdü' haberine ilişkin açıklama
|26 Mayıs 2020 20:57
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Erzurum Valiliği, 22 Mayıs Cuma günü düzenlenen pandemi toplantısı sonrası sosyal medya ve bazı yayın organlarında çıkan "Erzurum Valisi Okay Memiş, Karslıları üzdü" haberiyle ilgili açıklama yaptı.
Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında serhat şehrimiz Kars ile ilgili olarak 'Erzurum Valisi Okay Memiş, Karslıları üzdü' yönünde çıkan haberler üzerine Valiliğimiz tarafından bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur.
22 Mayıs 2020 Cuma günü düzenlenen İl Pandemi Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Valimiz Okay Memiş, ilde yaşanan vaka sayısındaki artışla ilgili bilgilendirme yapmıştır. Valimiz Okay Memiş toplantıda yaptığı açıklamada, 'Kars ilimizin bir köyünden Horasan ilçemize bağlı Kırkgözeler Mahallesi'ne gelen bir vatandaşımız Covid-19 taşıyıcısı olduğu için mahallemiz karantina altına alınmıştır' ifadesini kullanmıştır.
Ancak Valimiz Okay Memş'in bu açıklamaları bazı basın- yayın organları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından bağlamından kopartılarak, 'Kars'ı bir köy gibi nitelendirdiği' yönünde mesnetsiz yorumlarla kamuoyuna aktarılmıştır. Yapılan açıklama tamamen Covid-19 virüsü ile mücadeleye yönelik olup, bu konu 81 ilimizin tamamını ilgilendirmektedir" denildi.
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