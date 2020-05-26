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Sokağa çıkma kısıtlamasında işlem yapılan kişi sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 4 gün süre sokağa çıkma kısıtlamasında 47.831 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı belirtildi.
 26 Mayıs 2020 21:01
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Sokağa çıkma kısıtlamasında işlem yapılan kişi sayısı açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının ülkemizde görülmeye başlandığı 11 Mart'tan bu yana, Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin etme, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Alınan bu tedbirler kapsamında, büyükşehir statüsündeki bazı illerimiz ve Zonguldak ilimizde zaman zaman sokağa çıkma kısıtlaması uygulanarak, salgının yayılım hızının düşürülmesi hedeflenmiştir.

Ancak, hem manevi dünyamız hem de sosyal hayatımız içinde çok önemli bir yere sahip olan Ramazan Bayramı'nın koronavirüsün yayılma hızı ile ilgili oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısında 81 ilimizde Ramazan Bayramı süresince 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmış ve uygulamaya konulmuştur.

Bu karar doğrultusunda; 22 Mayıs 2020, saat 24.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bu gece saat 24.00'da sona erecektir. Genel itibarıyla 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız tarafından ülke genelinde yüksek oranda riayet edildiği gözlenmiştir. Bu itibarla; Aziz Milletimize, kısıtlamaya uyma konusunda göstermiş oldukları duyarlılık, sosyal sorumluluk, sabır ve fedakarlık için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu uygulama sırasında az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımız olmuştur. 4 günlük süre boyunca ihlalde bulunduğu tesbit edilen toplam 47.831 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Halihazırda, bugün saat 20.00 itibarıyla 25 ilimizdeki, 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 66 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmakta olup bu yerleşim yerlerindeki toplam nüfus 61.559'dur. Öte yandan 63 ildeki, 395 yerleşim yerinde karantina kararı ise kaldırılmıştır.

Gelinen nokta itibarıyla, bir süredir büyük bir toplumsal başarıyla uyguladığımız tedbirlerin salgının yayılmasını önleme noktasında olumlu netice verdiği açıktır. Ancak bu başarı ve özellikle 4 günlük kısıtlamanın bu gece tamamlanacak olması, virüsle mücadeledeki sorumluluğumuzu arttırmaktadır. Bugüne kadar yapılan fedakarlıkları düşünerek adım atmak, "kontrollü sosyal hayat"'ı öncelemek, bireysel korunma tedbirlerimizi, maske kullanımı - sosyal mesafeye riayet ve el hijyeni gibi bireysel önlemlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır.

Bu itibarla 81 ilimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hemen sonrasındaki günlerde hem bireysel tedbirlerimizin devamını, hem de market, alışveriş merkezi, pazar yeri, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturulmamasını, bu yerlerde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesini vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz. Çünkü Koronavirüsle mücadelede milletimizin desteği ve önlemlere riayeti, sürecin temel belirleyicisidir. İnşallah bugüne kadar pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Covid- 19 salgınını da hepbirlikte aşacağımıza olan inancımız tamdır.

Bu vesile ile Aziz Milletimizin kısıtlı şartlarda yaşamak durumunda kaldığımız Ramazan Bayramını tekraren tebrik ediyor, eskisi gibi coşkuyla ve yanyana kutladığımız bayramlara en kısa sürede ulaşmak dileğiyle selam ve saygılarımızı sunuyor, virüs salgını sebebiyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz" denildi.
Memurlar.Net
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