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Kısıtlamanın son günü oyun havası eşliğinde ekmek sattılar

Kısıtlamanın son günü oyun havası eşliğinde ekmek sattılar
 26 Mayıs 2020 21:08
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Kısıtlamanın son günü oyun havası eşliğinde ekmek sattılar

Kırıkkale'de seyyar olarak ekmek dağıtan gençler, sokak ortasında oyun havası oynayarak evde kalan vatandaşlara moral verdi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalmak zorunda kaldı. Kırıkkale'de de tedbirler kapsamında ilk defa sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Fırıncılar, vatandaşların mağdur olmaması için 4 gün boyunca mesailerini sürdürdü. Araçlarıyla sokak sokak gezen fırıncılar, ekmek dağıtımını bayramın son gününde de devam ettirdi. Kent merkezinde seyyar bir şekilde ekmek satan genç fırıncılar ise sokak ortasında oynadıkları oyun havasıyla mahallelilere eğlenceli anlar yaşattı. Önce ihtiyaç duyulan ekmekleri satan gençler, ardından araçlarından açtıkları müzikle sokak ortasında oynamaya başladı. Müzik sesini duyup şaşkınlıkla balkona çıkan vatandaşlar, alkış ve ıslıklarla oyun havasına eşlik etti. O eğlenceli anlar ise evlerinde kalarak kurallara uyan vatandaşlarca kaydedilirken, moral de oldu.

"Kendi yorgunluğumuzu da böyle unutuyoruz"

Vatandaşlara ekmek dağıttıktan sonra oyun havasıyla eğlenen fırıncı İbrahim Gültekin, "Biz bundan gayet mutluyuz. Halkımız en iyisine, en güzeline layık. Bir haftadır biz de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Fırıncıların hali zor. Sabahın ilk ışıklarından itibaren ekmek dağıtıyoruz. Kendi yorgunluğumuzu da böyle unutuyoruz. Vatandaşa da moral oluyor, heyecan oluyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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