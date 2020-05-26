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Emniyet Genel Müdürü'nden polislere bayram ziyareti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Şehit Ahmet Yetiş Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.
 26 Mayıs 2020 21:18
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Emniyet Genel Müdürü'nden polislere bayram ziyareti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Şehit Ahmet Yetiş Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehit Ahmet Yetiş Polis Merkezi Amirliğine giden Aktaş, personelle bayramlaştı.

Aktaş, daha sonra Çankaya İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Kaya'dan genel güvenlik ve asayiş uygulamaları hakkında bilgi aldı.
Anadolu Ajansı
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