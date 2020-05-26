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İkizi doktorlar Kovid 19'a karşı birlikte mücadele veriyor

Tek yumurta ikizi doktorlar Onur ve Oğuz Şahin, ilk görev yerleri olan Ordu'da Kovid 19'a karşı omuz omuza vererek hastalarına şifa dağıtıyor.
 26 Mayıs 2020 21:28
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İkizi doktorlar Kovid 19'a karşı birlikte mücadele veriyor

Ünye Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 3 yıl önce atanan ikiz doktorlar Onur ve Oğuz Şahin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en ön safta yer alarak salgının bir an önce son bulması amacıyla ellerinden geleni yapıyor.

Her doktor gibi sabah saatlerinde hastanedeki görev yerlerini alan Onur ve Oğuz Şahin, yönetmeliğe uygun şekilde önlemlerini aldıktan sonra hastalarıyla yakından ilgileniyor.

Her gün, gelen hastalara Kovid-19 testi yapan ikiz doktorlar, hastaların ateşlerini kontrol ederek, sağlık durumlarını takip ediyor.

Hastanenin acil bölümünde görev yapan Şahin kardeşler, birbirlerine benzerliğiyle de görenleri şaşırtıyor.

Onur Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünye Devlet Hastanesi acil servisinde pratisyen hekim olarak çalıştıklarını, kardeşiyle birlikte bir süredir hastanede görev yaptıklarını söyledi.

Koronavirüs salgını başlamadan önce normal çalışma temposuyla hastalarına hizmet verdiklerini anımsatan Şahin, salgın başlamasının ardından mesai gözetmeksizin bu virüsle mücadele ettiklerini aktardı.

Onur Şahin, kardeşiyle mesleğe başladıkları günden bu yana omuz omuza çalışarak hastalarına şifa dağıttıklarını kaydederek, "Devletimizin bizlere ihtiyaç duyduğu bu dönemde ikiz kardeşimle omuz omuza çalışmak bize onur ve gurur vermektedir." dedi.

Yaşanan süreçte hiçbir ekipman sorunu yaşamadıklarını anlatan Şahin, bu konuda Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Vatandaşlara da uyarıda bulunan Onur Şahin, "Kovid-19 vakalarında bir azalma olduğu gerçek. Ancak hiçbir şey bitmiş değil. Tüm halkımıza tedbirleri elden bırakmamalarını davet ediyoruz." diye konuştu.

Ailelerinden uzakta görev aşkıyla çalışıyorlar

Dr. Onur Şahin, salgın başladığından bu yana Tokat'ta yaşayan ailelerinden uzakta kaldıklarını ifade ederek, "Onları da riske atmamak adına ailelerimizden uzak kalmak durumundayız. Çünkü onlara bu virüsü bulaştırırsak onlar da başkalarına bulaştıracaklar. Bu süreçte gerek ailemiz gerekse de yakın çevremizle görüşmemeye olabildiğince dikkat ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hastalarının daha önceki süreçte kardeşiyle kendisini sürekli karıştırdığını belirten Onur Şahin, ancak bu süreçte koruyucu elbiseyi tüm sağlık çalışanlarının kullanmasından dolayı böyle bir sorunla karşılaşmadıklarını sözlerine ekledi.

Dr. Oğuz Şahin ise günlük yapılan işlemler hakkında bilgi vererek, korona polikliniğindeki hastalara kan tahlilleri ve gerekli tomografi çekimlerini yaptıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen eğitimlerin ardından oluşturulan algoritmaya göre hareket edildiğini ve bunu uyguladıklarını söyleyen Dr. Oğuz, kendilerine gelen hastalara yönelik ilk olarak öksürük, ateş ve nefes darlığı, son 14 gün içinde yurt dışı öyküsü veya etrafında koronavirüs testi pozitif çıkan birisinin varlığının sorgulandığını ifade etti.

Hastalarında öksürük, ateş ve nefes darlığı olması durumunda koronavirüsün varlığından şüphelendiklerini ifade eden Şahin, daha sonra bu hastaların sadece benzer hastaların takip edildiği alana yönlendirilerek burada gerekli tetkiklerinin yapıldığını dile getirdi.

Kardeşiyle şimdiye kadar hiç ayrılmadıklarını söyleyen Şahin, "Bu süreçte de kendisiyle birlikte çalışmak mutluluk verici bir durum. Bu süreçte hem birbirimize destek olmaya hem de şifa bekleyenlere destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Oğuz Şahin, aile özlemini ise telefondan görüntülü görüşerek gidermeye çalıştığını anlattı.
Anadolu Ajansı
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