1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sendika'dan AVM'lerde çalışan üyelerine 3 milyon lira yardım

KOOP-İŞ Sendikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin kapsamında olan AVM'lerde çalışan üyelerine kişi başı 400 lira olmak üzere toplam 3 milyon lira eğitim yardımı yaptı
 26 Mayıs 2020 21:37
Yazdır
Sendika'dan AVM'lerde çalışan üyelerine 3 milyon lira yardım

Genel Başkan Eyüp Alemdar, yaptığı açıklamada, IKEA, H&M, Foot Locker, Vilayetler Turizm Ticaret AŞ ve İnönü Üniversitesi gibi iş yerlerindeki üyelerinin Kovid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlandırıldığını, ödenek kapsamda olmayanların ise ücretsiz izne çıkarıldığını belirtti.

Sendika olarak salgın sürecinde işverenlerle sosyal diyaloğu kesmeyip çalışanların hak ve menfaatlerini korumak için girişimlerde bulunduklarını vurgulayan Alemdar, bu girişimlerine işverenlerin de karşılık vermesiyle üyelerinin yararına önemli kararlar aldıklarını söyledi.

YARDIMDAN 7 BİN 500 ÇALIŞAN YARARLANACAK

Bu kapsamda, AVM'lerde çalışan üyelerine mayıs ve haziranda 200'er lira olmak üzere toplam 400 lira eğitim yardımı yapmaya başladıklarını belirten Alemdar, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 5 bin üyemizin yararlandığı bu yardım için başvuruları almaya devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından üyelerimizin başvuruları oluyor. Süreç sonunda toplam 7 bin 500 üyemize toplam 3 milyon lira tutarında yardımda bulunacağız. AVM'ler sendikal örgütlülüğün en az olduğu alanlardan biri. Yaptığımız bu yardımı sendikalı olmanın bir nimeti olarak görüyoruz. Sendikasız tüm AVM çalışanlarını sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz."

Üyeleriyle ilgili taleplerini samimiyetle karşılayan işverenlere teşekkür eden Alemdar, "Sendikamız, üyelerinin hak ve menfaatleri için, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da var gücüyle mücadele etmeye devam edecektir. Yaşadığımız bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, kenetlenerek geride bırakacağımıza, hep birlikte omuz omuza güzel ve güneşli günler göreceğimize yürekten inanıyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kırıkkale'de günlük 3 milyon maske üretilecek
26 Mayıs 2020 22:10		 TSE Kovid-19 sonrasına odaklandı
26 Mayıs 2020 11:29
Milli Elektrikli Tren, 29 Mayıs'ta raya inecek
26 Mayıs 2020 10:00		 Sokağa çıkma kısıtlaması 'oyunseverlere' yaradı
25 Mayıs 2020 23:41
Krizi fırsata çevirdiler, ihracat yüzde 45 arttı
25 Mayıs 2020 23:04		 Girme Barajı, ekonomiye 33 milyonluk ek değer katacak
25 Mayıs 2020 22:31
Hava ve demir yolu ulaşımında 'biletler' satışta
25 Mayıs 2020 11:17		 Japon firma 'düğmeye basma çubuğu' üretti
25 Mayıs 2020 09:23
Dünya 10 yıl sürecek bir ekonomik depresyon dönemine girdi
25 Mayıs 2020 01:06		 Avrupa ekonomisi çareyi kurtarma fonlarında arayacak
24 Mayıs 2020 15:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:31 - Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı22:26 - Polisin 'dur' ihtarına uymayan kişiye 7 bin 938 lira ceza22:21 - Polisi gören çocuk ağladı; Polis vatandaşlara sitem etti22:16 - Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Kadir, tedaviye alındı22:10 - Kırıkkale'de günlük 3 milyon maske üretilecek22:03 - Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi!21:59 - Vali açıkladı: Bugün maalesef 7 pozitif vaka tespit edildi21:52 - 'Tabiatın kalbi' Bolu ziyaretçilerine kavuşmayı bekliyor21:47 - Ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadılar21:42 - Tüpçü, çocukları polis sireni çalıp 'teslim olun' diyerek korkuttu
21:37 - Sendika'dan AVM'lerde çalışan üyelerine 3 milyon lira yardım21:30 - Eski hükümlü devlet desteğiyle iş sahibi oldu21:28 - İkizi doktorlar Kovid 19'a karşı birlikte mücadele veriyor21:25 - Türkiye'den bir ülkeye daha Tıbbi malzeme yardımı21:18 - Emniyet Genel Müdürü'nden polislere bayram ziyareti21:08 - Kısıtlamanın son günü oyun havası eşliğinde ekmek sattılar21:01 - Sokağa çıkma kısıtlamasında işlem yapılan kişi sayısı açıklandı20:59 - Yılın öğretmeni, öğrencileri için köy köy dolaşıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın düşmeye devam ediyor... 370'in altını gördü
Öğretmenler 1 Haziran'da okula gelecekler mi?
Koca: Tedbirler bayramdan önceki dönem kadar sert olmayacak
Bu şehirdeki vaka artışı İstanbul'la yarışıyor
Kürekli saldırıya uğrayan komiser, neden silahla vurmadığını anlattı
WhatsApp'ta konuşmalarını yedekleyenlere kötü haber
Otobüs firmaları seferlere başlayacakları tarihi açıkladı
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
MEB, resen görevlendirme işlemlerinin detaylarını açıkladı
28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 1
enis arıkan 1
Bayram günü operatörlerin çekmemesi 3
yeniden başlamak 3
selin ciğerci'nin aylık 600,000 tl kazanması 1
fincan böreği 2
defne sakura 1
koronanın bize öğrettikleri 2
menemen 3
afyon'da polise kürekle vuran kişi 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam