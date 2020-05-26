Tüpçü, çocukları polis sireni çalıp 'teslim olun' diyerek korkuttu
|26 Mayıs 2020 21:42
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Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günüde sokaklardan gelen görüntüler güldürdü. Aracıyla ilerleyen bir tüpçü, çocukları polis sireni çalarak, 'kaçmayın teslim olun' diyerek korkuttu. Bir başka görüntüde de parkta toplanan kalabalık genç grup, polisin baskınıyla çil yavrusu gibi dağıldı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitimine saatler kala Antalya'da vatandaşların cep telefonlarına ilginç, bir o kadar da komik görüntüler yansıdı. Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki bir parkta toplanan kalabalık gençler, polisin ani baskını sonrası çil yavrusu dağıldı. Kaçmaya başlayan gençler, ara sokaklara dağılıp evlerinin yolunu tuttu. O anları cep telefonuyla çeken vatandaşlar ile kaçan gençlerin gülüştükleri görüldü.
"Eşkallerini aldım müdürüm"
Bir başka görüntüde de Antalya'da çekilip tüpçü olduğu belirtilen bir kişi, sokakta gezinen çocukları görünce araçtan polis sireni çaldı. Korkup kaçmaya başlayan çocuklara, 'Kaçmayın teslim olun' diye seslenen tüpçü, 'eşkallerini aldım müdürüm' diyerek şaka yaptı. Çocuklar aracın tüp aracı olduğunu anlayınca derin bir nefes aldı.
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