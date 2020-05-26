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Vali açıkladı: Bugün maalesef 7 pozitif vaka tespit edildi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Değerli Ordulu kardeşlerim, bugün maalesef 7 pozitif vaka tespit edilmiş olup salgın tehdit ve tehlikesi devam ediyor. Pozitif vakalarla temaslı takip ettiğimiz muhtemel pozitif vaka adaylarımız vardır. Lütfen salgın bitmiş gibi davranmayın. ifadelerini kullandı.
 26 Mayıs 2020 21:59
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Vali açıkladı: Bugün maalesef 7 pozitif vaka tespit edildi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bitmiş gibi davranmamaları ve kontrollü sosyal hayatın gereklerini yerine getirmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli Ordulu kardeşlerim, bugün maalesef 7 pozitif vaka tespit edilmiş olup salgın tehdit ve tehlikesi devam ediyor. Pozitif vakalarla temaslı takip ettiğimiz muhtemel pozitif vaka adaylarımız vardır. Lütfen salgın bitmiş gibi davranmayın." ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin salgının bittiği anlamına gelmediğini vurgulayan Yavuz, "Kontrollü sosyal hayatın bir gereği olarak maske kullanmaya, sosyal mesafeye dikkat etmeye, hijyen kurallarına uymaya ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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