1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Kadir, tedaviye alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bayram temizliği yapılırken, odada unutulan şişeden çamaşır suyu içen Kadir V. (1), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
 26 Mayıs 2020 22:16
Yazdır
Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Kadir, tedaviye alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bayram temizliği yapılırken, odada unutulan şişeden çamaşır suyu içen Kadir V. (1), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam, İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Hatice- Ataullah V. çiftinin çocuğu Kadir, bayram temizliği için kullanıldıktan sonra odada unutulan şişenin içindeki çamaşır suyunu içti. Bu sırada çocuğunu gören Hatice V., yanına koşup, şişeyi elinden aldı. Bir süre sonra fenalaşan minik Kadir için sağlık ekibi çağırıldı. Kadir V., eve gelen sağlık görevlilerince ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polisin 'dur' ihtarına uymayan kişiye 7 bin 938 lira ceza
26 Mayıs 2020 22:26		 Polisi gören çocuk ağladı; Polis vatandaşlara sitem etti
26 Mayıs 2020 22:21
Eski hükümlü devlet desteğiyle iş sahibi oldu
26 Mayıs 2020 21:30		 Kısıtlamanın son günü oyun havası eşliğinde ekmek sattılar
26 Mayıs 2020 21:08
Hobi olarak başladığı çilekte, talebe yetişemiyor
26 Mayıs 2020 19:28		 Yaşının yarısı kadar ceza yedi, 7 bin TL ceza kesildi
26 Mayıs 2020 19:05
65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak?
26 Mayıs 2020 17:48		 İsmail Hakkı Karadayı'nın vefat ettiği hastaneden açıklama
26 Mayıs 2020 17:26
Yarın açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın son hali
26 Mayıs 2020 17:18		 THY Genel Müdürü, uçağa binişlerin nasıl olacağını açıkladı
26 Mayıs 2020 15:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:31 - Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı22:26 - Polisin 'dur' ihtarına uymayan kişiye 7 bin 938 lira ceza22:21 - Polisi gören çocuk ağladı; Polis vatandaşlara sitem etti22:16 - Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Kadir, tedaviye alındı22:10 - Kırıkkale'de günlük 3 milyon maske üretilecek22:03 - Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi!21:59 - Vali açıkladı: Bugün maalesef 7 pozitif vaka tespit edildi21:52 - 'Tabiatın kalbi' Bolu ziyaretçilerine kavuşmayı bekliyor21:47 - Ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadılar21:42 - Tüpçü, çocukları polis sireni çalıp 'teslim olun' diyerek korkuttu
21:37 - Sendika'dan AVM'lerde çalışan üyelerine 3 milyon lira yardım21:30 - Eski hükümlü devlet desteğiyle iş sahibi oldu21:28 - İkizi doktorlar Kovid 19'a karşı birlikte mücadele veriyor21:25 - Türkiye'den bir ülkeye daha Tıbbi malzeme yardımı21:18 - Emniyet Genel Müdürü'nden polislere bayram ziyareti21:08 - Kısıtlamanın son günü oyun havası eşliğinde ekmek sattılar21:01 - Sokağa çıkma kısıtlamasında işlem yapılan kişi sayısı açıklandı20:59 - Yılın öğretmeni, öğrencileri için köy köy dolaşıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın düşmeye devam ediyor... 370'in altını gördü
Öğretmenler 1 Haziran'da okula gelecekler mi?
Koca: Tedbirler bayramdan önceki dönem kadar sert olmayacak
Bu şehirdeki vaka artışı İstanbul'la yarışıyor
Kürekli saldırıya uğrayan komiser, neden silahla vurmadığını anlattı
WhatsApp'ta konuşmalarını yedekleyenlere kötü haber
Otobüs firmaları seferlere başlayacakları tarihi açıkladı
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
MEB, resen görevlendirme işlemlerinin detaylarını açıkladı
28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
soğuk 1
son pişmanlık fayda vermez 1
menemen 3
afyon'da polise kürekle vuran kişi 1
selin ciğerci'nin aylık 600,000 tl kazanması 1
yeniden başlamak 3
oğlak burcu 2
a101 1
ertem şener 1
biz babadan böyle gördük 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam