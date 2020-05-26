Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve hastalığı yenen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisi gibi hastalığı atlatanlardan immün plazma bağışçısı olmaları için çağrıda bulundu.
|26 Mayıs 2020 22:31
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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve hastalığı yenen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisi gibi hastalığı atlatanlardan immün plazma bağışçısı olmaları için çağrıda bulundu.
Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 ile mücadelesinden galip ayrılan Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e plazma bağış çağrıları için teşekkür eder, tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda yer alan videoda Fatih Terim ise, "İyileştim diye mücadele bitmedi. Canla, kanla, koronavirüs ile mücadeleye devam edeceğiz. Sen de bu virüse karşı zafer kazandıysan binlerce insana umut olabilirsin. Plazmanı Kızılay'a bağışla, Kızılay senin için hastanelere ulaştırsın." diye konuştu.
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