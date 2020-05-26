Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbirli olun' uyarısı
|26 Mayıs 2020 23:21
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden öncesine dönmenin henüz mümkün olmadığını belirterek, "Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece yarısı tüm ülkede kalkacağını anımsattı.
Koca, "Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
SAAT 24.00'TE sokağa çıkma kısıtı tüm ülkede kalkıyor. Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz. pic.twitter.com/MFEIdvOoLHDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 26, 2020
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