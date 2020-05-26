1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, her şey yolunda gider tedbirlere uyulursa 11 Temmuz'dan sonra düğün gibi toplu organizasyonların yapılabileceğini söyledi.
 26 Mayıs 2020 23:33
Yazdır
Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, CNNTürk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında Türkiye'deki normalleşme adımlarıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

Sunucu Başak Şengül'ün evlenecek çiftlerin merakla beklediği "Düğün sezonu ne zaman açılacak?" soruna yanıt veren Özkan, "Normalleşme takviminin 8. haftası yani 11 Temmuz'dan sonra da bu tür toplu düğün organizasyonları yapılabilir. Bunlar yapılırken de maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı. Ancak bu söylemlerimin hepsi rakamlara bağlı." dedi.

"SÖYLEDİĞİM HER ŞEY SALGININ SEYRİYLE İLGİLİ"

Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, "Bilim Kurulu'nda temel olarak şunu konuştuk. Bilimsel yayınlara dayalı olarak ilk normalleşme adımlarının ardından adım adım neler açılabilir onu konuştuk. Ancak bu söyleyeceklerim salgın seyrinin aşağı yönlü hareketiyle mümkün. Her şey yolunda gider ve salgın eğrisi aşağı yönlü giderse normalleşme takviminin başladığı tarihten itibaren ilk 4 hafta sonunda 50 kişilik organizasyonlar yapılabilir."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kanat açıklığı 16 santimetre olan kelebek, görenleri şaşırttı
26 Mayıs 2020 23:06		 Polisin 'dur' ihtarına uymayan kişiye 7 bin 938 lira ceza
26 Mayıs 2020 22:26
Polisi gören çocuk ağladı; Polis vatandaşlara sitem etti
26 Mayıs 2020 22:21		 Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Kadir, tedaviye alındı
26 Mayıs 2020 22:16
Eski hükümlü devlet desteğiyle iş sahibi oldu
26 Mayıs 2020 21:30		 Kısıtlamanın son günü oyun havası eşliğinde ekmek sattılar
26 Mayıs 2020 21:08
Hobi olarak başladığı çilekte, talebe yetişemiyor
26 Mayıs 2020 19:28		 Yaşının yarısı kadar ceza yedi, 7 bin TL ceza kesildi
26 Mayıs 2020 19:05
65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak?
26 Mayıs 2020 17:48		 İsmail Hakkı Karadayı'nın vefat ettiği hastaneden açıklama
26 Mayıs 2020 17:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:18 - Türkiye genelindeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi00:03 - Boşanma halinde aile yardımı ödeneği ve asgari geçim indirimi (AGİ)00:02 - 27 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - 81 ildeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi23:48 - Valilik, 9 pozitif yeni vaka var deyip, rehavet uyarısı yaptı!23:43 - İBB Sözcüsü Murat Ongun'da 'Fazilet Durağı' itirafı!23:39 - Bartın'da 2 kuaför sahibinin test sonucu pozitif çıktı23:33 - Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı23:21 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbirli olun' uyarısı23:16 - Depremzede konutları için işçiler bayramda da mesaide
23:11 - Çeyrek altının fiyatı 1 senede 220 TL arttı23:06 - Kanat açıklığı 16 santimetre olan kelebek, görenleri şaşırttı23:00 - Fitch rapor yayınladı: Türkiye için ne düşünüyor?22:54 - Rize'ye gelen çay üreticilerinin 10'unda virüs tespit edildi22:31 - Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı22:26 - Polisin 'dur' ihtarına uymayan kişiye 7 bin 938 lira ceza22:21 - Polisi gören çocuk ağladı; Polis vatandaşlara sitem etti22:16 - Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Kadir, tedaviye alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
81 ildeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Boşanma halinde aile yardımı ödeneği ve asgari geçim indirimi (AGİ)
27 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Türkiye genelindeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oğlak burcu 2
ertem şener 1
Yeşil 1
beğendiğin kıyafetin bedenini bulamamak 1
koronanın bize öğrettikleri 2
kabir ziyaretleri 3
fincan böreği 2
ramazan bayramı 1
acun'un instagram canlı yayın rekorunu kırması 3
aracı 2
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam