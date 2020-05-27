81 ildeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
|27 Mayıs 2020 00:01
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yurt genelinde genel itibarıyla uyuldu.
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında ise adli ya da idari işlem yapıldı.
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