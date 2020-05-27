27 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
27 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
|27 Mayıs 2020 00:02
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DÜNYA DİPLOMASİ
1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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